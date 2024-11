Gavi o Fermín, uno de los dos no puede seguir en el Barça

El FC Barcelona está pensando en los movimientos que tendrá que hacer en el próximo mercado de fichajes para reforzar la plantilla y dar salida a los jugadores que no cuenten para Hansi Flick. El club necesitará hacer alguna venta importante para cuadrar los números y dos jugadores están señalados para hacer las maletas e irse del Barça, pero solo uno se quedará.

Es el caso de Gavi y Fermín, que están en el punto de mira de la dirección deportiva. Joan Laporta sabe que tiene un problema con ellos dos y le ha puesto solución: la venta de uno y la permanencia de otro. Flick los ve como dos cromos repetidos y son incompatibles, ya que su estilo de juego es similar y solo habrá sitio y minutos para uno de los dos. Por lo tanto, se tendrá que tomar una decisión.

Gavi o Fermín, en venta

Los dos futbolistas tienen características similares y no pueden crecer futbolísticamente el uno al lado del otro. Los dos no pueden ser titulares a la vez y el técnico alemán no quiere problemas en el vestuario. No se pueden quedar en el banquillo porque se cortarían sus progresiones y no quiere que la situación explote. La temporada dictará sentencia y depende de lo que hayan hecho los dos se decidirá.

Gavi podría tener más cartel que Fermín en el mercado y los grandes clubes de Europa se pelearían por sus servicios. Por eso, el Barça sabe que podría realizar una gran venta que aliviara los problemas económicos de la entidad. Su precio podría estar entre los 100 millones de euros, una cantidad muy golosa para el club azulgrana debido a su situación financiera. Además, el centrocampista no soporta demasiado que no sea titular después de su regreso por la lesión.

La irrupción de Fermín, por la lesión de Gavi

Precisamente, la irrupción que tuvo Fermín la temporada pasada fue por la lesión de Gavi, ya que el jugador de El Campillo fue quien suplió a su compatriota en el centro del campo. Con la misma garra e intensidad, Fermín fue clave para Xavi Hernández y ahora también lo quiere ser para Hansi Flick. Los dos andaluces lucharán por minutos y a final de curso se tomará una decisión sobre quien se queda y quien se va.