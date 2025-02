Gavi y Pedri son dos de los jugadores del Barça que han pedido explicaciones a Flick

Gavi y Pedri son dos de los jugadores más importantes del FC Barcelona. Tanto el andaluz como el canario tienen voz dentro del vestuario, a pesar de su juventud, y son dos hombres clave para los esquemas de Hansi Flick. Por eso, los dos futbolistas le han pedido explicaciones al técnico alemán por la reciente decisión que ha tomado sobre un compañero del centro del campo azulgrana.

Se trata de Marc Casadó, que ha perdido la titularidad en los últimos partidos en detrimento de Frenkie de Jong. El neerlandés le ha ganado la partida al catalán, que ha quedado relegado al banquillo en los últimos encuentros. Sus compañeros no entienden la desaparición drástica que ha tenido del once y no ha sentado nada bien dentro del vestuario, ya que el centrocampista no está nada bien.

Gavi y Pedri piden explicaciones a Flick sobre las suplencias de Casadó

Casadó empezó la temporada siendo un fijo en las alineaciones de Flick. El entrenador le pidió el pasado verano que no se fuera, cuando el jugador tenía muchas dudas sobre su rol en el equipo, y el alemán le prometió que sería importante. Y lo fue durante el inicio del curso, convirtiéndose en un titular indiscutible y jugándolo todo. Sin embargo, la situación ha cambiado en las últimas fechas.

Con De Jong ya recuperado de su lesión de tobillo y después de haber cogido un buen estado de forma, le ha quitado el sitio a Casadó en el once y, además, el catalán ha visto como sus minutos se han rebajado drásticamente en los últimos encuentros. Ha perdido la confianza de Flick como si nada, a pesar de que no ha tenido grandes fallos sobre el campo, algunos normales por su juventud.

El Barça quiere que siga y el jugador también quiere continuar

Por eso, dentro del club no entienden el porqué de esta decisión del técnico alemán. El jugador está tocado, pero de momento no se plantea abandonar la entidad culé si la situación siguiera igual. El Barça tampoco piensa ahora mismo en dejar salir al futbolista, a pesar del interés de varios equipos por él, como el PSG.