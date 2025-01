Haaland lleva un enfado sideral con Pep Guardiola y el City a pesar de la renovación

Erling Haaland no para de hacer historia en el Manchester City bajo las órdenes de Pep Guardiola. Las cifras goleadores del noruego son un escándalo y es una aseguranza de gol para el conjunto inglés, aunque en la última crisis de resultados no haya estado del todo acertado de cada a portería. Aun así, es uno de los mejores delanteros centros del mundo, por no decir el mejor.

Sin embargo, y a pesar de que ha renovado su contrato hasta 2034, es decir, por 9 años y medio, una renovación que ha dejado el mundo del fútbol en shock por la duración de la nueva vinculación, el jugador no está del todo contento con lo que ha hecho la dirección deportiva y el técnico catalán, ya que están a punto de fichar a otro atacante para darle competencia: Omar Marmoush.

Haaland, enfadado por tener competencia

Tanto los ingleses como el Eintracht de Frankfurt están muy cerca de llegar a un acuerdo para el traspaso del delantero egipcio a Inglaterra por un montante de unos 70 millones de euros. Aunque el entrenador de Santpedor sabe que necesita refuerzos en la delantera y por eso se ha lanzado a por el prometedor futbolista de 25 años, Haaland piensa que con él arriba es suficiente y no le ha gustado esta incorporación.

Guardiola cree que Marmoush podría tener el rol que tenía Julián Álvarez antes de marcharse al Atlético de Madrid, por lo que partiría desde el banquillo en muchas ocasiones. Aun así, el noruego cree que en algunas ocasiones el técnico catalán querrá jugar con doble delantero y eso perjudica a Haaland, ya que no le gusta jugar con un compañero más al lado y no poder moverse por el área con tranquilidad.

El Barça, atento

Aunque haya renovado de manera increíble hasta 2034, el FC Barcelona seguirá atento al futuro del delantero noruego. Joan Laporta está buscando al sustituto generacional de Robert Lewandowski y Haaland sería el nombre ideal, pero está por ver si esta renovación tachará definitivamente el nombre del futbolista del City de la lista de los relevos del polaco o tan solo será un escollo más para su futuro fichaje.