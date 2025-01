Lewandowski tiene mala fama en el vestuario del Barça

Robert Lewandowski es uno de los jugadores más veteranos en el FC Barcelona y, por ende, uno de los más importantes. Su presencia en el área intimida a los rivales y siempre va a estar ahí, atento para cazar un rechace y enviar el balón al fondo de la portería. Sin embargo, y a pesar de todo esto, el polaco no está considerado un líder en el vestuario del Barça por distintas razones.

Sus compañeros creen que se juega mejor sin él, ya que el atacante no suele bajar a defender, solo en los córners, y no ayuda en tareas defensivas donde un delantero tendría que presionar. Lewandowski fue suplente en la goleada de los azulgranas al Betis en la Copa del Rey (5-1) y no jugó ni un minuto. Hansi Flick le dio descanso, pero se demostró que el equipo puede jugar de mejor manera que sin el polaco.

Lewandowski no es un líder en el vestuario del Barça

Por otra parte, muchos jugadores se han quejado de las formas que tiene el futbolista en el terreno de juego, desde su primera temporada en Barcelona. Si no le llega un balón en condiciones o sus compañeros no están acertados, se queja públicamente en el campo con gestos despectivos, algo que no gusta nada. Sin ir más lejos, Lamine Yamal está cansado de este tipo de enfados por parte del atacante.

Por eso, los más jóvenes no ven al polaco como un ejemplo a seguir por su forma de ser y prefieren fijarse en otros jugadores. Flick ya conocía este comportamiento de su etapa en el Bayern de Múnich y ha avisado a Lewandowski en múltiples ocasiones, teniendo en cuenta que la plantilla es muy joven y no deberían recibir este tipo de gestos, pero el delantero los sigue haciendo.

Un año más, al menos, en el Barça

Todo apunta a que continuará un año más vistiendo la camiseta azulgrana, ya que tiene una cláusula en su contrato que se renueva automáticamente si juega un mínimo de partidos este curso. Como es muy probable que se acabe activando, ya que lo está jugando prácticamente todo, el polaco seguirá una temporada más en el Barça, evitando así que el club pueda fichar a un delantero de nivel para que sea su sustituto, al menos mientras él esté en la plantilla.