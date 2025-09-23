Hansi Flick bloquea su salida al Atlético de Madrid por la lesión de Gavi: ahora es intocable

Finalmente el Barça ha recibido la peor noticia posible respecto de la salud de Gavi. El centrocampista formado en las categorías inferiores del club va a tener que volver a pasar por el quirófano para someterse a una artroscopia que acabe, de una vez por todas, con los problemas del joven mediocentro con su menisco. Y es que, después de haberse recuperado por completo, Gavi volvió a tener dolores en su rodilla lesionada, para volver a una pesadilla de la que parecía haberse despertado.

Ante esta situación, el club ha comenzado a planificar lo que resta de temporada sin tener en cuenta la disponibilidad de un Gavi al que nadie quiere meter ninguna prisa. Va a recuperarse poco a poco y según los plazos que marquen los médicos del club, nunca en base a lo que dicte el calendario o las exigencias del equipo. Nadie quiere un caso como el de Ansu Fati. Es por este motivo que Hansi Flick ha bloqueado cualquier tipo de negociación en materia de salidas.

Casadó ni se toca

La realidad es que en la dirección deportiva del Barça habían estado hablando con el Atlético de Madrid sobre la posibilidad de vender a Marc Casadó. El pivote catalán gusta mucho a Diego Simeone, que lo ve como un futbolista hecho a medida para él. De hecho, se cuenta que ya había una oferta de unos 35 millones de euros encima de la mesa que seducía bastante a los culés. Sin embargo, sin Gavi, las cosas cambian radicalmente.

En este sentido, ha sido el propio Hansi Flick el que ha dictaminado que Marc Casadó y todos los centrocampistas del equipo pasan a ser intocables. La ausencia prolongada de Gavi y la decisión de no ponerle plazos ha hecho que no se pueda dejar salir a ningún centrocampista. Mucho menos a alguien de la máxima confianza de Flick como lo es Marc Casadó, que siempre que salta al terreno de juego cumple con creces.

Así pues, se frustra por completo la decisión de la dirección deportiva del Barcelona de vender a un Marc Casadó que ahora se va a convertir en el primer y único suplente para las posiciones de interior y de pivote, ya que no va a estar Gavi.