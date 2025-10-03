Hansi Flick comienza a pensar que no sirve para el Barça: debe salir en enero

El FC Barcelona sigue analizando a los jóvenes talentos que han llegado en los últimos meses y uno de los casos que más preocupa ahora mismo es el de Roony Bardghji. El delantero sueco aterrizó con la etiqueta de gran promesa europea, pero lo cierto es que en el club y en especial Hansi Flick empiezan a ver con claridad que no está al nivel necesario para aportar al primer equipo.

Bardghji no convence a Flick ni al Barça

Cada vez que Bardghji ha tenido minutos, su rendimiento ha quedado muy lejos de lo esperado. El joven atacante no consigue marcar diferencias ni en el uno contra uno ni en la generación de peligro en el área rival. Flick ha comprobado que cuando juega apenas aporta y, en la mayoría de ocasiones, termina sustituido al descanso por su escasa incidencia en el juego.

El técnico alemán considera que su problema principal es la falta de personalidad sobre el césped. Ni busca portería con decisión, ni se atreve a encarar con regularidad, ni logra asociarse con fluidez con compañeros como Lamine Yamal o Robert Lewandowski. Un contexto que deja a Bardghji en una situación muy complicada, ya que su presencia en la plantilla apenas ofrece soluciones reales.

Una salida en enero, la mejor solución

En el Barça todavía creen que Roony Bardghji tiene potencial para crecer como futbolista, pero también asumen que el escenario actual no es el más adecuado para su desarrollo. Si no juega, no progresa, y si entra en dinámica competitiva sin destacar, acaba perdiendo confianza. Por ello, la opción que más fuerza gana en las oficinas del club es la de buscarle una salida en el mercado de enero.

Una cesión a un equipo de menor exigencia podría darle los minutos y el protagonismo que necesita para recuperar sensaciones y evolucionar. Flick, por su parte, lo tiene claro: ahora mismo no le sirve en su esquema y prefiere contar con jugadores capaces de rendir desde el primer minuto.

Así pues, Roony Bardghji podría convertirse en la primera baja del Barça en el mercado invernal. Lo que parecía una apuesta firme del club se ha convertido en un caso evidente de falta de adaptación y, salvo giro inesperado, el sueco deberá buscar un nuevo destino para seguir creciendo lejos del Camp Nou.