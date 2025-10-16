Hansi Flick comienza a ser señalado como el culpable de los problemas de Lamine Yamal y Lewandowski

Más allá del irregular juego del equipo, en el FC Barcelona comienza a haber una preocupación real por el estado físico de la plantilla. En las últimas semanas, demasiados jugadores han caído lesionados, entre ellos Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Dani Olmo. Ante esta plaga de bajas, Hansi Flick ha intentado justificar los problemas apuntando directamente a las selecciones nacionales, culpando al “virus FIFA” y al exceso de minutos con sus países. Sin embargo, dentro del club no todos comparten ese diagnóstico.

En la cúpula azulgrana empieza a extenderse la idea de que el problema no está solo en los compromisos internacionales, sino también en la planificación física del cuerpo técnico de Flick. Algunos dirigentes consideran que los jugadores no llegan en las mejores condiciones a los parones, lo que multiplica el riesgo de lesión cuando son exigidos por sus selecciones. Aunque reconocen que los seleccionadores, como Luis de la Fuente, tienen parte de culpa, creen que el principal responsable de cuidar el estado físico de los futbolistas debe ser el propio entrenador del Barça.

La directiva duda, cada vez más, de Hansi Flick

La sensación en el club es que el trabajo físico realizado esta temporada no está al nivel esperado. Pese a contar con una pretemporada completa y sin la distracción del Mundial de Clubes, se suponía que el Barça arrancaría con una ventaja competitiva respecto a otros equipos, pero ha ocurrido justo lo contrario. El conjunto azulgrana da la impresión de jugar a medio gas, con una intensidad muy por debajo de lo que exige una plantilla de élite.

Las lesiones musculares se acumulan y, para muchos en la directiva, eso no es una coincidencia. Consideran que algo falla en la preparación, en la recuperación o en la gestión de cargas de trabajo, y que el cuerpo técnico de Flick podría ser parte del problema.

Así pues, el técnico alemán empieza a estar seriamente señalado. Los resultados no acompañan, el juego no convence y las lesiones han encendido todas las alarmas. En el entorno de Joan Laporta, ya hay quienes creen que la apuesta por Flick podría no haber sido la acertada y que el club necesita una revisión urgente de su plan físico antes de que la situación se agrave aún más.