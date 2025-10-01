Hansi Flick deja de contar con él porque ya no está comprometido con el Barça

No está siendo el año más productivo para Robert Lewandowski. El delantero polaco ha visto cómo su cuota de minutos se ha reducido de forma muy sensible para dar entrada a un Ferran Torres que, con todos sus defectos y problemas a la hora de ver portería en ciertos momentos, ha sido capaz de aportar mucho al equipo y de ganarle la partida al polaco. Después de haber comunicado que va a ser su último año como jugador del FC Barcelona, ha visto cómo Hansi Flick comenzaba a restarle minutos y a dejarle en el banquillo durante la mayoría de partidos, para darle entrada en la media hora final.

En este sentido, tal y como informan fuentes cercanas al técnico culé, la decisión de Hansi Flick no solamente tendría que ver con temas puramente deportivos. De hecho, si se fijara solamente en lo deportivo, lo más probable fuera que Lewandowski jugara de titular. Sin embargo, lo que realmente está pasando es que Flick no acaba de ver al polaco completamente comprometido con el equipo y lo ve cada vez más ausente.

Lewandowski tiene la cabeza en otro sitio

Según lo que ve Flick, Lewy está más centrado en definir su futuro a partir del final de la presente temporada que en lo que está pasando sobre el terreno de juego. Una situación que no le gusta nada y que lo ha llevado a tomar la decisión de dejarlo más de lo planificado en el banquillo. Pues, el alemán considera que si un jugador no tiene toda la cabeza puesta en el fútbol no está en condiciones de jugar a su máximo nivel durante 90 minutos.

Ferran, totalmente comprometido

La situación de Lewandowski entronca completamente con la de un Ferran Torres que se ha ganado el puesto de titular a base de trabajo y de demostrar que su única intención es la de triunfar siendo jugador del Barça. El de Foios ha demostrado un compromiso absoluto con el Barça y eso Flick lo ha valorado especialmente bien.

Así pues, a pesar de que su facilidad goleadora es pasmosa, la realidad es que Flick no cuenta más con Lewandowski porque tiene motivos para pensar que no está comprometido con el Barça y que no tiene la cabeza puesta en el fútbol.