Hansi Flick se ha reunido con Lewandowski y Ferran para explicar su decisión final

Este comienzo de temporada ha marcado un antes y un después en la carrera de Ferran Torres. El delantero valenciano ha sido capaz de dar un paso al frente y, por primera vez desde que llegó al Barça, ha tenido la oportunidad de asentarse como delantero titular y tener un muy buen papel en la mayoría de partidos, donde, sin salvarse de algunos fallos calamitosos, ha sido capaz de convencer a Hansi Flick de que es un futbolista más que válido para ser titular en el conjunto blaugrana. Incluso por delante de Lewandowski.

El polaco, por su parte, ha dado un paso contrario al de Ferran. Por primera vez en su carrera ha conocido lo que sienten el resto de delanteros que comparten equipo con él. Ha tenido pocos minutos y las oportunidades justas para demostrar que sigue siendo el gran goleador que ha sido durante toda su carrera. Y lo ha hecho con creces. Con contadas intervenciones ha sido uno de los máximos goleadores del equipo y sigue demostrando que el gol es un oficio que se lleva en la sangre.

Flick debe decidir para el PSG

En este sentido, cada uno tiene argumentos de sobra como para justificar su titularidad ante el PSG. Pues, mientras que Ferran promete mucho más trabajo y capacidad asociativa con el resto de sus compañeros, no puede garantizar la capacidad goleadora de Robert Lewandowski. El polaco es uno de los mejores 9 de la historia del fútbol y tiene una facilidad para ver portería que pocos pueden igualar. Lo que le da una ventaja que Ferran nunca va a poder recortar.

Es por todo esto que Hansi Flick se ha tenido que reunir con ambos jugadores para expresarles su opinión respecto de la titularidad en el partido ante el PSG. Y es que será en este duelo donde se verá claramente cuál es la verdadera apuesta de Flick para los partidos grandes: el esfuerzo y capacidad física de Ferran o la experiencia y el oficio de Lewandowski.

Así pues, tras una larga reunión, todo apunta a que el técnico germano ya tiene una decisión en mente y que solo habrá que esperar al partido del miércoles para saber cuál es el delantero del once de gala de Hansi Flick.