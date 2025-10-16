Hansi Flick duda de él porque sabe que tiene ofertas para dejar el Barça

Los últimos partidos de Jules Koundé no están ni cerca del nivel que el francés demostró en su anterior temporada en el FC Barcelona. El lateral galo se consagró como uno de los mejores del mundo en la 24/25. Sin embargo, la realidad es que las cosas no están siendo iguales para él en esta nueva campaña. Ya no muestra la misma seguridad, no se suma al ataque con el mismo acierto y tampoco es capaz de repetir esfuerzos de forma continuada sin acusar el cansancio. Koundé parece cada vez más desconectado y alejado de su mejor versión, algo que preocupa —y mucho— a Hansi Flick.

Ante este bajón en todos los sentidos, el técnico alemán ya habría comenzado a sospechar sobre las causas que han llevado a Koundé a mostrar un rendimiento tan irregular. Y, según hemos podido saber por informaciones procedentes de Inglaterra, el Chelsea ya habría presentado una importante oferta al entorno del francés de cara a cerrar un acuerdo el próximo verano. Algo que Koundé no habría comunicado al club, pero que podría explicar su falta de concentración en los últimos encuentros.

Jules Koundé no se centra en el Barça

La realidad es que el fútbol no es la única preocupación de Jules Koundé. El defensa es un apasionado del mundo de la moda y pasa largas jornadas dedicándose al diseño y la compra de prendas exclusivas. No le gusta aparecer sin estar perfectamente conjuntado y elegante, y según Hansi Flick, esa obsesión tampoco ayuda a que mantenga el foco en el equipo. De hecho, ya se habría dado más de un episodio en el que el jugador no llegó a tiempo a los entrenamientos por cuestiones personales.

Si a todo esto se le suma una supuesta oferta estratosférica del Chelsea, se genera un caldo de cultivo perfecto para que Koundé esté más pendiente de su futuro y de su vida fuera del campo que de rendir al máximo en el lateral derecho, donde incluso Eric García ha ofrecido un rendimiento más constante.

Así pues, Hansi Flick comienza a dudar seriamente de Jules Koundé, al que ve más preocupado por su imagen y por las tentaciones del mercado inglés que por recuperar el nivel que lo llevó a ser uno de los defensores más fiables del Barça.