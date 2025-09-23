Marcus Rashford está harto del favoritismo de Hansi Flick

Cada vez que salta al terreno de juego, Marcus Rashford despeja las dudas que se centraron sobre su figura en el momento en el que el Barça decidió salir al mercado y hacerse con sus servicios en calidad de cedido. Muchos consideraban que llegaba para tapar un agujero y ser una solución temporal. Sin embargo, la realidad es que, con el gran rendimiento mostrado en los últimos partidos, especialmente ante Newcastle y Getafe, en los que ha sumado dos goles y una asistencia, el inglés ha comenzado a creer que merece ser uno de los delanteros titulares en este Barça.

Rashford se ve mejor que Raphinha

Si hablamos de talento puro, Marcus Rashford puede ser uno de los tres mejores jugadores de la plantilla, detrás de Lamine Yamal y Pedri. Sin embargo, la realidad es que el inglés todavía no se ha ganado ese puesto en el equipo de Hansi Flick. El técnico alemán tiene una fe ciega en lo que le puede aportar Raphinha y no se plantea, por ahora, ningún cambio en el once titular que mande al brasileño al banquillo. Se ha ganado la confianza más absoluta de su parte.

Sin embargo, tal y como revelan desde el entorno de Marcus Rashford, el inglés no está dispuesto a asumir que debe ser suplente porque haya un decreto que haga a Raphinha titular por encima suya, a pesar de lo que rinda cada uno de ellos. El inglés se sabe mejor que el brasileño y cree que lo está comenzando a demostrar. Ahora le falta confiar en que Hansi Flick le dará el protagonismo que cree que se merece.

Hansi Flick siempre con Raphinha

Es evidente que la relación entre Hansi Flick y Raphinha es muy especial. El técnico alemán le cambió la vida al extremo brasileño, que en un año pasó de tener pie y medio fuera del Barça, a ser una figura clave para entender el éxito del equipo. Una situación que hace que sea muy complicado que el de Porto Alegre salga del once titular.

Así pues, Rashford ya sabe que, si quiere ser uno de los once elegidos por Flick semana tras semana, va a tener que dar todavía más, ya que si hay alguien por el que Flick pierde la cabeza, ese es Raphinha. Algo que puede acabar molestando a Rashford, al que no le gustan los favoritismos.