Hansi Flick se ha hartado, no le dará más oportunidades y lo venderán al PSG

Hace tiempo que en can Barça tienen serias dudas respecto del rendimiento de Dani Olmo. El mediapunta de Terrassa no acaba de ser capaz de ofrecer un rendimiento especialmente regular y en el conjunto blaugrana le comienzan a perder la fe. Y es que, a pesar de que hay ocasiones en las que es capaz de dar un gran partido y demostrar que tiene una gran calidad en sus pies. La realidad es que le es imposible mantener un buen nivel durante dos o más partidos seguidos.

Cuando no es por una lesión es porque no es capaz de mantenerle el ritmo al partido y si no por cualquier otra razón. Al final, la única verdad es que Dani Olmo hace mucho tiempo que no es capaz de encadenar varios buenos partidos con el Barça. Y es que ni como titular ni como suplente acaba de mantener un buen nivel de forma continuada. Algo que molesta y desespera a un Hansi Flick que necesita tener confianza en sus jugadores y la realidad es que no puede poner la mano en el fuego por un Dani Olmo que te da una de cal y otra de arena.

El PSG sondea su fichaje

Ante el irregular rendimiento de Dani Olmo, el Barça está cada vez más abierto a buscarle una salida. Y en este caso, el PSG se perfila como una opción muy interesante. Los parisinos no tienen un jugador como Olmo y Luis Enrique ya lo tuvo en la Selección Española y siempre le dio oportunidades. Es un jugador que gusta al técnico asturiano, que no le diría que no a su fichaje.

Flick no regala oportunidades

Después de decepcionar en reiteradas ocasiones, Hansi Flick se ha comenzado a cansar de Dani Olmo y está harto de apostar por él y acabar perdiendo la apuesta. Fermín da un mejor rendimiento de forma más habitual y esto pesa mucho en un Flick que acabaría dando el visto bueno a la venta del mediapunta catalán.

Así pues, en can Barça están cada vez más cansados de no ver un buen desempeño por parte de un Dani Olmo que llegó por 60 millones y está muy lejos de justificar la inversión realizada el año pasado por él.