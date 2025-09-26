Robert Lewandowski ha pedido pasar por delante de Ferran en Champions League

La posición de delantero centro, en el Barça, ha sido una de las que más dudas ha generado en can Barça a lo largo de las últimas semanas. El buen rendimiento ofrecido por Ferran Torres ha hecho que los culés no tengan nada claro quién debe ser el que parta de inicio en los partidos grandes de la temporada. Y es que, a pesar de la edad, Robert Lewandowski también está mostrando un nivel extraordinario y una capacidad goleadora muy difícil de encontrar en cualquier otro jugador del mundo. Algo que Ferran nunca va a ser capaz de aportar como se pudo ver en Oviedo.

La realidad es que el gol es la facultad más complicada del oficio del futbolista. Son solo unos pocos los elegidos que tienen la facilidad de meter el balón entre los tres palos. Y Robert Lewandowski ha sido uno de los mejores de la historia a la hora de hacer esto. Un aspecto en el que Ferran no es malo, pero está muy lejos de la excelencia absoluta del polaco, que pasará a la historia como uno de los mejores delanteros centro de la historia y como el mejor de la década.

Lewandowski espera volver al once inicial

Si bien es cierto que lo que mejor ha funcionado ha sido que Ferran Torres juegue de inicio y que Lewandowski entre como refresco a partir del minuto 60, las cosas cambian mucho cuando llegan los partidos grandes de la temporada. Cuando suena el himno de la Champions League y se juegan partidos como el del Newcastle o el PSG, Lewandowski quiere estar ahí. Y cree que con lo demostrado en liga, se merece volver a vivir desde el inicio una gran noche de Champions.

Es por todo esto que Hansi Flick ya ha recibido la petición, por parte de Lewandowski, de pasar por delante de Ferran Torres para recuperar la titularidad ante el PSG, en el que será el primer gran partido de la temporada y que debería servir de termómetro para ver en qué punto se encuentra el conjunto de Hansi Flick.

Así pues, Hansi Flick ya sabe que esto de tener a Lewandowski de suplente no es algo que se pueda hacer de forma continuada y en todos los partidos. Y es que el polaco, como buena estrella que es, no aceptará no jugar en las grandes noches.