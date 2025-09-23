Hansi Flick tiene dudas sobre su continuidad en el Barça

Jugar contra el Getafe nunca es fácil ni agradable y eso se pudo apreciar claramente en el posado de Hansi Flick en la rueda de prensa posterior al partido que enfrentaba al FC Barcelona y al Getafe en el Estadi Johan Cruyff. En este sentido, el germano compareció con unos ánimos muy alejados de los que suele presentar cuando su equipo saca un resultado tan positivo como el del domingo por la noche. Y es que, lejos de esbozar sonrisas, su cara mostraba seriedad y sus palabras transmitían que no estaba ni bien de ánimos ni de energía. Es el Flick más serio y distante que se ha visto desde que llegó a Barcelona.

En este sentido, no han sido pocas las especulaciones que han comenzado a circular alrededor de las posibles razones que han llevado a Flick a este punto. Y la realidad es que, tal y como apuntan fuentes cercanas al entorno del entrenador y del Barça, Hansi Flick comienza a estar agotado de ser entrenador del Barça. Algo que se ha convertido en una labor todavía más complicada de lo que el germano se imaginaba cuando firmó su contrato.

Demasiados líos fuera del terreno de juego

Más allá de la evidente fatiga que supone el hecho de tener que preparar partidos cada tres días, lo que aseguran que está agotando la paciencia y los ánimos de Flick, son los constantes problemas extradeportivos que asolan al Barça. Los culés no han parado de estar envueltos en polémicas por las inscripciones, por el estadio o por temas legales. Una serie de preocupaciones extra que han agotado a un Flick que ya se lo habría hecho saber a Laporta.

El Barça se niega a un futuro sin Flick

La verdad es que en estos momentos no hay nadie en la directiva del Barça que se plantee la posibilidad de cambiar de entrenador ni ahora ni en el siguiente verano. Cuentan plenamente con Flick y, a pesar de que entienden su fatiga y el cansancio, consideran que va a aguantar el tipo y va a seguir, al menos, un año más.

Así pues, el aviso ya ha llegado. Hansi Flick está agotado de todo lo que envuelve al Barça, desde lo puramente deportivo, que ya es agotador, hasta todo lo extradeportivo, que en can Barça se multiplica.