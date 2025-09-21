No jugará contra el Getafe, aumenta la presión en el vestuario del Barça para que Deco interceda

El FC Barcelona se prepara para el partido contra el Getafe, pero la noticia de que Marc Casadó no será titular ha generado un pequeño terremoto en el vestuario. La joven promesa azulgrana contaba con la posibilidad de ser protagonista, pero finalmente Hansi Flick ha decidido prescindir de él en el once inicial. Esta decisión ha aumentado la presión interna para que el jugador reciba más minutos y no quede relegado a un segundo plano.

Dentro del vestuario, varios compañeros consideran que Casadó está preparado para asumir más responsabilidad y ser una pieza clave en la rotación del Barça. La situación ha llevado a que se busque la mediación de Deco, figura respetada por su trayectoria y cercanía con la cantera. Su papel es intentar que la dirección técnica le dé más oportunidades al joven centrocampista, con el objetivo de que su desarrollo no se vea estancado.

Deco, intermediario y protector de la cantera

Deco, exjugador y miembro del entorno de formación del Barça, ha asumido un rol activo en la defensa de los intereses de los talentos jóvenes. Su intervención busca equilibrar la exigencia competitiva con la necesidad de darles minutos a quienes muestran calidad y potencial. En el caso de Marc Casadó, el mensaje es claro: si quiere crecer y consolidarse, necesita estar presente en el campo y no solo en los entrenamientos.

El hecho de que Casadó quede fuera del once ha encendido las alarmas, no solo por el rendimiento que puede ofrecer, sino también por el efecto en la moral del vestuario. Los jugadores más jóvenes, y algunos veteranos, creen que el equipo se beneficia de contar con talento fresco que aporte creatividad y movilidad en el medio campo.

La presión para Flick

Con la intervención de Deco y el respaldo de varios compañeros, la presión sobre Hansi Flick aumenta. El técnico debe valorar no solo el rendimiento inmediato, sino también la gestión de la plantilla y la motivación de los jóvenes talentos. Casadó representa un proyecto de futuro que podría convertirse en pieza clave del Barça, y dejarlo fuera de manera constante podría generar tensiones dentro del vestuario.

En definitiva, la no titularidad de Marc Casadó frente al Getafe ha encendido las alarmas y subraya la necesidad de equilibrar exigencia y desarrollo. Deco se ha convertido en la voz de la razón para que el joven centrocampista reciba las oportunidades que merece.