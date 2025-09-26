Hansi Flick tiene serias dudas con Alejandro Balde, ya no lo ve de titular

A lo largo del pasado mercado de verano, en el Barça no se habló poco sobre la posibilidad de incorporar a un lateral como Cancelo o Grimaldo para apuntalar la posición de carrilero zurdo. Y es que después de un año con cierta mejora de su parte, todavía había serias dudas en la dirección deportiva respecto de las posibilidades de Gerard Martín. El carrilero formado en el Cornellà siempre demostró ser un gran profesional y un jugador muy inteligente, a pesar de tener una serie de limitaciones derivadas de no ser un jugador que, como Balde, viene tocado por una varita.

Martín es uno de esos jugadores que enamoran a Hansi Flick. El alemán no siempre prefiere el talento natural, también valora mucho la inteligencia táctica en sus jugadores. Por este motivo vive tan enamorado de Pedri o Ferran, a los que ve como futbolistas muy inteligentes y conscientes de sus posibilidades. Algo que también sucede con Gerard Martín, que sin ser el más rápido ni el más técnico, es capaz de cumplir con creces con lo que le pide su entrenador a la hora de ejercer de lateral zurdo.

Balde ya no es tan indiscutible

Si bien es cierto que en el club hay consenso de que un gran Balde mejora lo que aporta el mejor Gerard Martín, la regularidad del segundo hace que sea una opción más que interesante para un Hansi Flick que no ha puesto ni una prisa a Balde. El técnico alemán vive muy tranquilo cuando Martín está sobre el terreno de juego y es y será su gran valedor. De hecho, no son pocos los que apuntan a que si sigue así, Balde tendrá que trabajar mucho para volver a ser titular indiscutible.

Gerard Martín sigue creciendo

Nadie esperaba grandes cosas de Gerard Martín. El catalán llegó siendo un jugador absolutamente desconocido y en el que pocos confiaban en el Barça Atlètic. Sin embargo, bajo las órdenes de Flick, su crecimiento ha sido espectacular. No será el jugador más vistoso, pero siempre da lo que el equipo necesita.

Así pues, a pesar de que Balde siempre va a tener ese talento natural que le ha dado la genética, Gerard Martín se ha convertido en una competencia más que digna. Y es que para Flick, en el carril izquierdo ya no hay ningún titular indiscutible.