Joan Laporta cree que cometió un grave error, quiere que vuelva al Barça, pero ya ha dicho que no

Después de muchos años de pesadilla, Ansu Fati comienza a ver la luz al final del túnel. El delantero formado en las categorías inferiores del Barça ha vuelto a ver portería en el Mónaco. El joven goleador español ha sonreído de nuevo sobre el terreno de juego y lo ha hecho con tres goles en dos partidos. Algo que no se veía desde el Ansu previo a las lesiones y ha demostrado que, a pesar de que físicamente ya no va a poder ser ese jugador de banda eléctrico capaz de irse de cualquier defensa, eso de marcar goles no se olvida nunca.

En Can Barça no eran pocos los que se habían bajado del barco de Ansu Fati. El primero fue Hansi Flick, que nunca le dio minutos ni confianza en su primer año en el Barcelona, y en el segundo fue de los que más apretó para que dejara el equipo y fuera a otro club a buscar minutos. Un pensamiento que parte de la directiva y de la dirección deportiva, encabezada por Deco, también compartía.

Laporta sueña con el regreso de Ansu Fati

Sin embargo, si hay alguien que se mueve por los sentimientos y no por pensamientos objetivos, ese es Joan Laporta. El presidente blaugrana siempre ha sido muy de Ansu Fati, uno de sus más fieles defensores, y nunca estuvo del todo convencido de su marcha. Ahora, que lo ve cada vez mejor y con más eficacia de cara a portería, Laporta comienza a vislumbrar un gran futuro para un Ansu que, en sus sueños, todavía es el gran nueve que necesita este Barça.

Ansu se va a negar a volver

Ante la salida de Lewandowski y la necesidad de fichar a un gran delantero centro, Laporta ha comenzado a sondear la opción de recuperar a Ansu Fati y darle una nueva oportunidad, ahora con el nueve a la espalda. Sin embargo, según apuntan fuentes cercanas, el propio jugador habría dicho que no tiene interés alguno en volver a jugar para el conjunto culé.

La mala relación con Hansi Flick y el hecho de ver que ha sido fuera, donde ha recuperado la sonrisa, lo ha llevado a ver que lo mejor para él sería dejar cerrada su etapa en el Camp Nou, para emprender una nueva aventura lejos de casa.