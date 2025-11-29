Lewandowski adquiere mala fama en el vestuario del Barça

Robert Lewandowski atraviesa su etapa más delicada desde que fichó por el FC Barcelona. Según el periodista Sebastian Staszewski, autor de “Lewandowski: Prawdziwy”, la imagen del delantero dentro del vestuario dista mucho de ser la de un líder querido: su carácter competitivo, sus críticas internas y su exigencia diaria han generado una reputación complicada entre compañeros y técnicos.

Todo apunta a que esta será su última temporada en el club. Con un ciclo agotado y un rendimiento que ya no es diferencial cada semana, el Barça prepara su relevo. Deco trabaja activamente en el mercado con dos nombres marcados en rojo: Harry Kane y Julián Álvarez, dos delanteros capaces de asumir el peso ofensivo de la nueva etapa azulgrana.

Una primera temporada brillante y el inicio del declive

Robert Lewandowski firmó un estreno espectacular como azulgrana bajo las órdenes de Xavi Hernández. En su primera campaña registró 33 goles y 8 asistencias, convirtiéndose en el máximo artillero del equipo y pieza clave para conquistar LaLiga y la Supercopa de España. El polaco era la referencia total del ataque y disfrutaba del protagonismo absoluto que buscaba.

Pero en la segunda temporada con el técnico egarense todo empezó a torcerse. Staszewski explica en su libro que el delantero polaco se quejó de la preparación física y del staff técnico, y comenzó a trasladar su malestar al interior del vestuario, criticando métodos y planificación. La relación con Xavi se deterioró hasta un punto casi irreversible. De hecho, si el técnico hubiera continuado, la continuidad del delantero habría sido prácticamente imposible. La llegada de Hansi Flick, que confía en el rigor táctico y profesionalidad de Lewandowski desde sus etapas en Alemania, fue determinante para frenar una salida anticipada.

Un competidor nato en su última temporada como azulgrana

Lewandowski ha sido siempre un futbolista de carácter fuerte. Ya lo demostró en el Bayern de Múnich y en la selección polaca, donde nunca dudó en presionar a entrenadores y compañeros cuando los resultados no acompañaban. Ese liderazgo duro, aplicado ahora al Barça, ha generado fricciones con jóvenes y veteranos por igual, y ha alimentado su mala fama interna.