Hay caso Raphinha en el vestuario del Barça, pide una barbaridad para seguir o se va

Raphinha está en uno de los momentos más dulces de su carrera deportiva. El internacional brasileño es el máximo goleador de la presente edición de la Champions League con 12 tantos. El ‘11’ azulgrana ha desplegado un juego superlativo, y Flick le ha encontrado la posición perfecta en el extremo zurdo. Su conexión con Lamine y Lewandowski es extraordinario, y de aquí que sea uno de los titulares indiscutibles de Hansi Flick.

Los números espectaculares del extremo brasileño del Barça este año no han pasado desapercibidos, y han dado la vuelta al mundo. El crack azulgrana, y capitán de la ‘canarinha’, ha deslumbrado a media Europa que un despliegue de fútbol superlativo. Tanto es así, que muchos apuntan a que el de Porto Alegre sería uno de los grandes candidatos al próximo Balón de Oro, por delante de estrellas mundiales como Kylian Mbappé o Vinícius Júnior. Pero, por otro lado, ha hecho que Raphinha ponga muy cara su renovación con el Barça.

Las altas pretensiones económicas de Raphinha

Según ha podido saber el periodista Xavi Campos, en el programa ‘Tot Costa’ de Catalunya Radio, el FC Barcelona y los agentes de Raphinha ya llevan tiempo acometiendo su renovación. Deco sabe cuál es el techo salarial que ya no puede asumir el club y ha dejado clara que se le propondrá una renovación al alza claramente. El contrato de Raphinha con el Barça expira en junio de 2027.

Pero el brasileño estaría dispuesto a marchar antes de la fecha que termina su contrato si la oferta salarial del club no es la que pide. El brasileño quiere ser uno de los mejores pagados de la plantilla. Algo que el club ya ha empezado a trabajar para que sea Lamine Yamal, en cuanto en unos meses cumpla los 18 años.

Deco no contempla un traspaso por debajo de los 90 millones

Deco tiene claro que, si Raphinha no acaba aceptando la oferta del club y decide escuchar ofertas para marcharse, el Barça no aceptaría un traspaso que no llegase a los 90 millones de euros. Para el club es el valor de mercado que tiene el futbolista en estos momentos, y no piensan desaprovechar la oportunidad si el futbolista se empeña en quererse ir de la entidad culé.

A Raphinha le llegan ofertas astronómicas de Arabia Saudí, pero no las contemplaría hasta pasado el Mundial de 2026. Su idea, si las cosas no llegan a buen puerto, sería dar el salto a un equipo europeo y luego ya pensar si aceptar una de las cuantiosas ofertas de Oriente Medio que tiene sobre la mesa. Mientras, Deco y el Barça seguirán trabajando para convencer a un jugador que para el club es intransferible.