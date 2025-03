Hay un traidor en el vestuario del Barça al que Flick quiere retener, pero Joan Laporta echar

Disparidad de opiniones entre Hansi Flick y Joan Laporta en torno a futbolista de la primera plantilla. Ambos, que siempre suelen ir al unísono en todas las decisiones que toman, ven como hay una carpeta del club que los mantiene muy distantes. Y la situación urge resolverla en este mercado de verano que, próximamente, se abrirá.

Hansi Flick ya le habíamos dicho que no se casa con nadie en la plantilla. El técnico alemán da oportunidades a sus futbolistas y los que aprovechan los minutos juegan, o entran en rotaciones, Mientras los que no directamente quedan apartados, como es el caso de Ansu Fati. Pero aun siendo jugadores importantes, Joan Laporta no pierde el tiempo y si tiene que crucificar a un jugador titular lo hace.

La actitud de Koundé provoca que Laporta lo quiera echar

Koundé ha sido protagonista de algunos choques con el club. El lateral francés ha manifestado en más de una ocasión que no le gusta jugar de lateral. Y ante el overbooking de centrales que están rindiendo a un gran nivel, ve cada día más difícil volver a su posición natural en el Barça. Este hecho lo ha llevado a explotar en más de una ocasión. Koundé no se muerde para nada la lengua. Y esto no gusta a las altas esferas del club que tienen confianza absoluta en el internacional galo.

Flick lo quiere retener porque sabe la buena complicidad que tiene con Lamine Yamal en la banda derecha del ataque culé. Pero a Laporta no lo compensa para nada y cree que lo mejor es que se acabe buscando la vida en otro club que le dé lo que el tanto anhela desde que llegó al Barça.

Koundé ya estuvo en la cuerda floja

Jules Koundé, futbolista al que ya quiso en el 2022, pero que se le escapó en el último momento por la intervención del Barça. El club blaugrana es consciente del interés y está intentando blindar al francés, que acaba contrato en el 2026. Y eso porque el Chelsea le va detrás desde hace tiempo y quiere hacerse con sus servicios.

Koundé se ha convertido en pieza fundamental para Hansi Flick, jugando como lateral derecho, una posición que no es su prioritaria, pero a la que ha acabado convirtiéndose como uno de los mejores especialistas del mundo. Con Xavi Hernández, el francés alternaba el lateral con la posición de central, pero con Flick solo ha jugado por banda derecha. Y lo ha jugado prácticamente todo. Koundé tendrá que poner de su parte para que Laporta le condone sus actos de rebeldía. Si quiere quedarse en el club, por ahora, será de lateral derecho.