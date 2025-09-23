Joan Laporta, ahora sí, cierra la operación, llega gratis del Bayern de Múnich, habrá un segundo fichaje

La temporada acaba de empezar, pero el FC Barcelona se encuentra ya planificando la plantilla del próximo curso con el objetivo de reforzar varias líneas. Esta vez, tanto Joan Laporta como la dirección deportiva habrían puesto un ojo en especial en el Bayern de Múnich, interesados en dos fichajes procedentes del conjunto germano, uno de ellos para que llegue a coste cero.

El primer objetivo del Barça sería Harry Kane, ya que en la entidad azulgrana lo consideran el relevo ideal de Robert Lewandowski. A pesar de que el inglés ya tiene 32 años, su perfil gusta mucho a la dirección deportiva, teniendo en cuenta que tiene mucho gol y se combina con la experiencia y el liderazgo. Además, creen que el Bayern podría estar abierto a su traspaso más pronto que tarde.

Además de Harry Kane, el Barça quiere libre a Dayot Upamecano

El segundo nombre en la lista de la secretaría técnica sería nuevo y, esta vez, llegaría gratis. Se trata de Dayot Upamecano, central de 26 años que acaba contrato a final de temporada, el 30 de junio de 2026. De momento, no ha renovado con el Bayern, por lo que podría llegar a coste cero al Spotify Camp Nou, convirtiéndose en un refuerzo importante para el centro de la zaga.

Con la salida de Iñigo Martínez, el Barça no realizó ningún fichaje para la retaguardia, pero de cara a la próxima temporada, Hansi Flick sabe que deberá haber alguna incorporación, más aún si jugadores como Andreas Christensen o Ronald Araujo acaban saliendo. Por eso, el francés del Bayern sería el complemento ideal por su experiencia y su físico imponente, ya que encajan en el estilo del técnico.

El francés podría llegar gratis al conjunto azulgrana

Por lo tanto, Deco ya está planificando al equipo de los próximos años y cree que los dos objetivos del Bayern serían claves para realizar dos incorporaciones de nivel sin tener que hacer un gasto excesivo, una fórmula que el Barça lleva tiempo utilizando debido al contexto económico de la entidad azulgrana y los constantes problemas que han tenido en los últimos años por el fair play financiero.