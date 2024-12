Joan Laporta autoriza que sea apartado del equipo hasta que no renueve con el Barça

El FC Barcelona está intentando renovar a los jugadores que acaban contrato dentro de poco y que entran en los planes de la dirección deportiva. Algunos de ellos terminan su vinculación con el club a final de temporada, por lo que las prisas son máximas para evitar que en unas semanas estos futbolistas puedan negociar con otros equipos de manera totalmente libre.

Aun así, hay veces que los jugadores dan largas a las propuestas de renovación y el club tiene que actuar. Es el caso de Áron Yaakobishvili, portero del Juvenil A azulgrana, que termina contrato al término del presente curso y las negociaciones para renovarlo han tenido un avance nulo. Por eso, los dirigentes culés han decidido 'castigar' al guardameta y dejarlo sin jugar hasta que se resuelva la situación.

Yaakobishvili, castigado sin jugar

El húngaro es uno de los porteros más interesantes de las categorías inferiores del Barça y desde la entidad confían en su potencial. De hecho, llegó a ir convocado con el primer equipo en los partidos contra el Young Boys, el Getafe, el Osasuna y el Alavés, justo después de la lesión de Ter Stegen, para tener un guardameta de más en el banquillo. Sin embargo, esto ha cambiado completamente.

Incluso después de debutar con el filial y ser titular en todos los partidos de la UEFA Youth League del juvenil, Yaakobishvili se quedó sin jugar contra el Borussia Dortmund y no entró ni en la convocatoria para viajar a Alemania. Una muestra de que el Barça está intentando tensar la cuerda para que el húngaro tome una decisión acerca de su futuro. Si no renueva, no va a jugar más defendiendo la portería azulgrana.

Mucho interés en la renovación

Y es que el Barça está presionando mucho y está transmitiendo un interés reiterado al entorno del guardameta porque quieren que se quede sí o sí. La situación es crítica, ya que Yaakobishvili solo tiene 18 años y tendría que jugar todos los partidos posibles para madurar en la portería. Por lo tanto, si el húngaro no toma una decisión pronto, no podrá volver a ponerse la camiseta culé. Acaba contrato en poco más de seis meses y Joan Laporta no quiere sorpresas.