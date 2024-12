Lewandowski presiona a Flick para que haga un cambio en el once del Barça

El FC Barcelona sufrió un varapalo tremendo con la grave lesión de Ter Stegen. El alemán se hizo una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha, por lo que va a estar fuera de combate toda la temporada. La portería azulgrana quedó huérfana de uno de los mejores porteros del mundo e Iñaki Peña está siendo el titular desde entonces. A pesar de que ha tenido buenas intervenciones, aún hay dudas con él.

Por eso, el Barça fichó a Wojciech Szczesny, que salió de su retirada del mundo del fútbol, para volver a ponerse los guantes en el conjunto culé. Aunque parecía que venía a quitarle el sitio al portero valenciano, ha sido todo lo contrario. Hansi Flick ha continuado confiando en Iñaki Peña y el polaco aún no ha debutado. Por eso, Robert Lewandowski, una de las voces más expertas del vestuario, le ha pedido a su entrenador un cambio en el once.

Lewandowski quiere a Szczesny de titular

El atacante está presionando al técnico alemán para que ponga a su compatriota de titular en la portería. El delantero cree que Iñaki Peña no tiene el nivel suficiente para ser el guardián del Barça en los partidos importantes y Szczesny sí, ya que ha jugado en muchas situaciones complicadas, tanto con sus anteriores equipos como con su selección. Por eso, Lewandowski ha pedido un cambio a Flick para probar su nivel.

Desde un primer momento, se dijo que el portero polaco solo volvería de su retirada si venía a ser titular en el Barça, pero está siendo todo lo contrario. Aún no ha disputado ni un minuto y la situación parece que no va a cambiar salvo lesión de Iñaki Peña o algo peor. Aunque el valenciano ha tenido algunos errores en algunos partidos, a Flick no le gustan los cambios extremos.

Posibilidad de debut

Lo cierto es que Wojciech Szczesny va a tener la posibilidad de debutar en la Copa del Rey. A principios de enero, el conjunto azulgrana jugará contra el Barbastro los dieciseisavos de la competición del KO, y ahí podría tener el polaco su primera oportunidad para jugar con el Barça. Aunque sea un rival menor y en un campo muy limitado, el guardameta podría tener sus primeros minutos con la camiseta culé.