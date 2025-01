Joan Laporta, en una decisión nunca vista, coloca a cinco jugadores del Barça en el mercado de enero

El FC Barcelona vive una situación económica complicada y el club necesita ventas para sanar de una vez sus cuentas financieras y llegar a la tan ansiada regla del 1:1 del fair play financiero. Por eso, Joan Laporta ha decidido tomar las riendas del asunto y ha colocado hasta a cinco jugadores en el mercado que no cuentan ni para la dirección deportiva ni para Hansi Flick.

Frenkie de Jong, Pablo Torre, Andreas Christensen, Eric Garcia y Ansu Fati tendrían el cartel de transferible y el Barça intentará venderlos, ya sea en esta ventana de fichajes de enero o el próximo verano. La decisión está tomada y estos cinco futbolistas no tienen ningún futuro en el club, por lo que tendrán que buscarse una salida de inmediato o no jugarán más con la camiseta azulgrana.

Laporta coloca a cinco jugadores en el mercado

El Barça necesita ingresos por venta y cree que puede sacar un buen rédito económico de los traspasos de estos cinco culés, afectando a la plantilla en varias posiciones: dos centrocampistas, dos centrales y un delantero. Desde los despachos quieren hacer una limpieza profunda en el equipo de los jugadores que no cuenten en ningún caso para el entrenador y sean un lastre para el futuro del club.

Con De Jong la situación es clara, ya que las negociaciones para la renovación de su contrato no han fructificado y el rendimiento del neerlandés está siendo pésimo. Además, es de los que más cobra en la plantilla, por lo que el Barça se lo quiere sacar de encima. Pablo Torre ha sido señalado por su vida nocturna, mientras que Christensen y Eric Garcia no tienen sitio en la defensa por el overbooking de centrales. Con Ansu, el motivo es simple: después de sus lesiones, no tiene nivel para ser futbolista del conjunto azulgrana.

Pendientes de lo que decidan los futbolistas

Sin embargo, y aunque la entidad los haya puesto en el mercado y los quiera vender, está por ver si los jugadores querrán salir o no de Barcelona. De Jong ha rechazado varias veces su marcha, mientras que Ansu también quiere quedarse y triunfar en el Barça. Por otra parte, Christensen y Eric Garcia estarían más dispuestos a salir, ya que saben que no tendrá muchos minutos, mientras que Pablo Torre solo estaría abierto a aceptar una salida en formato de cesión.