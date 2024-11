Joan Laporta ha sido informado de 2 reuniones con el entorno de Florentino Pérez en Barcelona

El Real Madrid tiene varios problemas en su plantilla. Y uno de los más graves se encuentra en su eje defensivo. La recuperación de David Alaba está siendo mucho más lenta de lo que se esperaba, a lo que se añade que en verano se fue Nacho Fernández, el bombero de Carlo Ancelotti.

Es por ello que Florentino Pérez ya ha empezado a mover hilos, para lograr refuerzos de nivel, y uno de los sorprendentes nombres que está encima de la mesa es el de Ronald Araujo. El uruguayo sería un fichaje ideal para el Real Madrid, ya que encaja tanto por nivel como porque serviría para inflingirle un duro golpe al proyecto de Joan Laporta.

Araujo, sin sitio en el Barça de Flick

Araujo sabe que su retorno al equipo será complicado. Pau Cubarsí e Íñigo Martínez han creado una dupla espectacular, una de las grandes sorpresas de este inicio de temporada, por lo que el uruguayo ha pasado a ser suplente. Además, Araujo tiene serios problemas tácticos, es un central que se mueve por impulsos, un corrector, por lo que tendrá muchos problemas para llevar a cabo el quirúrgico fuera de juego de Flick.

A todo ello se añade que Araujo está en el punto de mira por su expulsión en el partido contra el PSG, una roja que para muchos fue el detonante de la eliminación del Barça de la Champions League. No se la perdonan ni se la perdonarán y el central lo sabe.

El Madrid quiere a Araujo

En el Real Madrid, en cambio, sería acogido con los brazos abiertos. Su ímpetu y su entrega son características que siempre han gustado en el Bernabéu, a lo que se añade que el uruguayo tiene padrino, Fede Valverde, que le ha hablado maravillas a Carlo Ancelotti y a Florentino Pérez.

En un principio, Laporta no veía con buenos ojos la operación, aunque por una cantidad importante de dinero, cercana a los 70 millones de euros, el Barça no diría que no. Araujo ya estaba en la lista de transferibles del verano, aunque su grave lesión lo aparcó todo. En el Barça entienden que una vez pueda volver Christiansen, con el añadido de que Eric Garcia y Koundé también pueden actuar en el eje defensivo, Araujo será prescindible. La operación es difícil, pero en ningún caso está descartada.