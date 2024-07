Buscando el "fair play" del Barça, Laporta planea una jugarreta con Ronald Araujo

Aunque Ronald Araujo fue operado de los isquiotibiales hace unos días y estará fuera de combate hasta fin de año, el FC Barcelona podría plantearse una movida radical con su central.

Fue uno de los golpes más duros de la Copa América 2024. La lesión del defensor ante Brasil en los cuartos de final fue un mazazo para Uruguay y el Barça. El central fue intervenido quirúrgicamente en Finlandia y estará apartado de los terrenos de juego hasta finales de diciembre. Con media temporada perdida para el futbolista, los culés podrían verse obligado a tomar una decisión drástica.

Según detalló Sport, Barcelona podría considerar liberar a Araujo antes de su regreso al club en enero. Esta maniobra, aunque poco convencional, es legal y permitiría a los blaugranas hacer espacio en su presupuesto para fichar nuevos jugadores en este mercado de invierno (Nico Williams y Dani Olmo a la cabeza).

Comenzamos con la recuperación 💪🏾🦍

Culers, pronto estaré dando guerra en la cancha como siempre. ⚔️🔵🔴 pic.twitter.com/ubeacdFfDc — Ronald Araujo (@RonaldAraujo_4) July 25, 2024

Jugada de riesgo para Laporta

Si Joan Laporta opta por esta estrategia y con Flick levantando el pulgar, no estará exento de riesgos. Cuando comience 2025, cuando llegue el momento de reincorporar a Araujo a la plantilla, el Barça podría encontrarse sin espacio financiero para registrarlo.

Esto significaría que el zaguero podría quedarse sin equipo y, lo peor, libre para fichar donde desee. Un escenario desastroso que los directivos del Camp Nou prefieren evitar, y que sin duda pone nerviosos a los encargados de la toma de decisiones en un club con desequilibrios financieros desde hace años.



La entidad azulgrana ha barajado la opción de tirar del 'comodín' en algún momento, pero por ahora parece que no van a tirar por ahí. El club no está dispuesto a arriesgarse con uno de sus defensas más fiables. Habrá que estar atentos a cómo se desarrollan las cosas en agosto, ya que el Barça todavía tiene tiempo para darle vueltas al asunto. Sin embargo, todo indica que esta no será la última jugada de la dirección deportiva.



El uruguayo lleva 5 temporadas en el Barça donde se asentó como titular y pieza clave de la armadura defensiva de Xavi. En el último año disputó 37 partidos con la camiseta blaugrana.