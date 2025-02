Joan Laporta le ofrece un contrato hasta 2029 con el Barça

El FC Barcelona está realizando una gran temporada, ya que sigue vivo en todas las competiciones y con opciones de ganarlas. En este sentido, uno de los jugadores que el año pasado había recibido críticas y había dudas con su futuro está siendo de los más importantes bajo las órdenes de Hansi Flick. Se trata de Raphinha, que está en un gran momento de forma este curso.

De hecho, está en el mejor estado de su carrera deportiva, y es que el delantero ha explotado en todas las facetas del juego para convertirse en uno de los mejores del mundo. Por eso, Joan Laporta quiere mover ficha rápido y le ofrecerá una renovación hasta 2029. Actualmente, su contrato acaba en 2027, por lo que la dirección deportiva no quiere pillarse los dedos y buscará solucionar rápido el asunto.

El Barça quiere renovar a Raphinha hasta 2029

Los 24 goles y las 15 asistencias que lleva Raphinha en las cuatro competiciones que ha jugado lo sitúan en números de Balón de Oro. Por eso, el Barça quiere retener al jugador si sigue a este nivel y ofrecerle alargar su vínculo con la entidad azulgrana para que siga jugando muchos años más en Barcelona. El nivel que está demostrando el brasileño con Flick está al alcance de muy pocos.

Por parte del futbolista, Raphinha siempre ha dicho que quiere quedarse en el club catalán mucho tiempo, por lo que lo más probable es que no haya ningún problema para conseguir su renovación. Eso sí, debido a su explosión esta campaña, el Barça debería subirle un poco la ficha, teniendo en cuenta que es uno de los líderes del equipo y está haciendo cifras increíbles.

El brasileño, enfadado con el club... Pero renovará

Aun así, el atacante sigue mosqueado con la dirección deportiva, ya que el año pasado, en verano, intentaron venderle para traer a Nico Williams. El brasileño aún no ha perdonado esto, pero como quiere quedarse en Barcelona muchos años más, se le va a acabar olvidando tarde o temprano. Ahora mismo, no hay jugador que le pueda quitar el sitio en el once a Raphinha.