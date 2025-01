Joan Laporta lo quiere fuera del Barça por traición

Ronald Araujo debutó esta temporada con el FC Barcelona en el partido de Copa del Rey contra el modesto Barbastro. Aunque el uruguayo aún no había disputado ningún minuto con la camiseta azulgrana este curso, jugó todo el encuentro y demostró que ha vuelto en una estupenda plenitud física. Aun así, los rumores sobre su futuro volvieron a sobrevolar cuando el propio futbolista dio unas polémicas declaraciones.

Al término del encuentro, el central atendió a la prensa y no fue nada contundente sobre si deseaba continuar en el Barça, dejando unas palabras enigmáticas sobre si seguiría en el club azulgrana la próxima temporada: "Ya lo veremos". Por eso, Joan Laporta ha pedido que no se le renueve y que se rompan las negociaciones por estas palabras traicioneras, ya que ambas partes estaban en plenas conversaciones para su renovación.

Laporta pide que no se renueve a Araujo por traición

Estas declaraciones fueron sorprendentes para el presidente y la dirección deportiva, después de que las últimas reuniones con los representantes del uruguayo fueran fructíferas. Aunque Araujo también está hablando con otros equipos para conocer las predisposiciones que tendrían, la prioridad del jugador sería la de quedarse en Barcelona, aunque después de sus palabras, la situación sea otra.

Uno de los motivos por los cuales el defensa no tendría plena confianza en su continuidad es por su rol en el equipo. Ahora mismo, tanto Pau Cubarsí como Iñigo Martínez están demostrando un gran nivel sobre el terreno de juego y serían los titulares de Hansi Flick, por lo que el uruguayo sería el central suplente y tendría que quedarse en el banquillo en más de una ocasión. Eso, el futbolista no lo acepta.

Una posible venta, en verano

Si finalmente Araujo y el Barça no llegaran a un acuerdo para su renovación, el club lo vendería en verano, ya que el futbolista acaba contrato el próximo año, en 2026. A la entidad azulgrana no se le pasa por la cabeza el hecho de que el defensa pueda abandonar gratis el equipo y, por eso, si las negociaciones no llegan a buen puerto, será puesto en el mercado.