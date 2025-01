Pau Cubarsí no le habla y no es el único en el vestuario del Barça

Pau Cubarsí se ha erigido como uno de los líderes en defensa del FC Barcelona. Aunque solo tiene 17 años, el catalán se ha adentrado como si nada en la élite y se ha convertido en una pieza indispensable para la retaguardia de Hansi Flick. Aun así, en el vestuario hay algunos problemas de celos que están afectando al joven jugador y a otros que también forman parte de la zona defensiva.

El de Estanyol no tiene muy buena relación con Ronald Araujo, uno de sus compañeros en la defensa. El uruguayo debutó, por fin, esta temporada contra el Barbastro, pero no tiene garantizada su titularidad con el buen papel que han estado haciendo Cubarsí e Iñigo Martínez desde el inicio del curso y no está soportando que el técnico alemán no le considere titular indiscutible.

Cubarsí e Iñigo no se llevan bien con Araujo

Por eso, los dos centrales titulares de Flick no se hablan con Araujo porque ven los celos que tiene el futbolista con ellos. Al no estar lesionados, han sido los que han empezado la temporada como titulares y, viendo su gran rendimiento, se han quedado asentados en la posición. Ahora que el uruguayo ha vuelto, está viendo como le va a costar mucho trabajo estar en las alineaciones del entrenador.

De hecho, después de recibir el alta médica, se pasó tres partidos consecutivos en el banquillo sin disputar ni un minuto, cosa que enfadó mucho al jugador porque cree que tiene el nivel suficiente para jugar todos los encuentros. Contra el Barbastro lo hizo, estando los 90 minutos sobre el terreno de juego, pero Araujo no quiere jugar duelos de Copa de bajo nivel contra equipos inferiores.

Los centrales titulares de Flick

De momento, tanto Cubarsí como Iñigo Martínez van a ser los centrales titulares de Flick salvo hecatombe o lesión, por lo que el uruguayo va a tener que luchar y demostrar que él también puede ser de la partida. Aun así, su relación con sus compañeros en la defensa no es la mejor y eso también está afectando las posibilidades que tenga el futbolista de ahora en adelante.