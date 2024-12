Joan Laporta lo va a echar diga lo que diga Flick porque es tóxico en el Barça

Joan Laporta fue uno de los pocos en el Barça que no celebró el gran triunfo por 3-2 ante el Borussia Dortmund por la Champions League. Más allá del excelente rendimiento que mostraron Pedri, Casadó, Lamine y Ferran, el mandamás culé se fue frustrado del Signal Iduna Park por la actitud con la que Frenkie de Jong afrontó el encuentro. En privado, el dirigente culé expresó su hartazgo con el neerlandés por su falta de compromiso con el club.

El ex Ajax está atravesando un momento muy particular, debido a una sucesión de lesiones que le impidieron tener la regularidad deseada. Además de sus problemas físicos, lo que más enfada a Joan Laporta es que su entorno rechazó todas las propuestas para extender el vínculo que vence en junio de 2026. Aunque no lo dijo abiertamente, sospecha que el jugador tiene acordada su llegada a otro club para cobrar un bono por llegar como agente libre. Si no cambia su actitud, la directiva blaugrana no descarta darle salida en este mercado de invierno.

Flick quiere que siga en el Barça

El entrenador alemán también está preocupado por el bajo rendimiento que mostró De Jong en los últimos partidos. Ante el Real Betis, cometió un penalti infantil que le valió la expulsión al propio Flick, mientras que contra el Borussia Dortmund ingresó en un momento caliente del encuentro y tuvo errores impropios de un futbolista de su nivel. No logró frenar a los rivales y mostró serias dificultades para controlar balones clave.

A pesar de este momento, para Flick se trata solo de una mala racha y cree que podrá revertir esta situación en el corto plazo. Además, considera que el neerlandés es una pieza importante para el proyecto futbolístico del club, ya que puede ayudar al desarrollo de otros jóvenes de la plantilla del Barça, como Marc Casadó o Pau Cubarsí.

¿Renueva su contrato?

Las ganas de Flick de que continúe podrían chocar con el deseo del jugador de irse a otra liga, más precisamente a la Premier League. En el último tiempo, medios ingleses vincularon el futuro de Frenkie de Jong con el Manchester City y el Liverpool. Aunque no se han mencionado cifras concretas, está claro que la intención del jugador sería marcharse una vez que finalice su contrato en junio de 2026.