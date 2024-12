Dice no a Laporta y a Florentino Pérez, se va de España y elige al Leipzig

El Barça y el Real Madrid se han llevado calabazas por parte de uno de los talentos con más potencial que hay ahora mismo en todo el panorama nacional, algo a lo que Joan Laporta y Florentino Pérez no están acostumbrados en absoluto. Ambos se encontraban peleando por la incorporación de una perla con un margen de mejora espectacular, que ya ha dejado muestras de su increíble nivel en la élite, y que figura en la agenda de las escuadras más importantes.

Hablamos de Antonio Cordero, que ha tenido una irrupción meteórica, y en estos momentos es uno de los grandes ídolos del Málaga. Fue el héroe del ascenso en el ‘play off’ contra el Gimnástic de Tarragona, y este año ha seguido impresionando con sus exhibiciones en La Liga Hypermotion. Allí registra tres tantos y tres pases de gol, y lo más sorprendente de todo es que sigue estando en edad juvenil, ya que nació en el año 2006.

Desde el Spotify Camp Nou y el Santiago Bernabéu no pierden detalle del crecimiento que ha experimentado el internacional con la selección española sub 19 y sub 18, que aparte finaliza contrato el 30 de junio. Esto lo hace aún más interesante si cabe, y tiene tomada la decisión de abandonar La Rosaleda a final de curso, para iniciar un nuevo reto, razón por la que ha optado por descartar todas y cada una de las propuestas de ampliación que le han presentado.

Laporta y Florentino Pérez esperan convencerlo, pero el canterano del Betis parece tener otros planes, que no pasan ni por recalar en el Barça ni en el Madrid. Maneja otras opciones que le resultan igual de atractivas o más, y las últimas informaciones sugieren que sería partidario de iniciar una aventura lejos de La Liga EA Sports, y probar suerte en el extranjero. Más concretamente, en Alemania, un trampolín ideal para los diamantes en bruto como él, y puede seguir el ejemplo de Bryan Zaragoza o de Dani Olmo.

Antoñito ha sido contactado por diversos equipos de la Bundesliga, pero sería el Leipzig el que ahora mismo parte con ventaja para hacerse con los servicios del canterano del Betis.