Tiene fama de ser un niño mimado de Florentino Pérez que no entrena bien, ni se esfuerza al máximo

Los problemas en el Real Madrid no paran de crecer. La mala situación deportiva y el vestuario convirtiéndose en un polvorín a punto de explotar son algunas de las razones por las que la temporada del conjunto madrileño está siendo un desastre. La mala planificación deportiva tampoco ha ayudado y las críticas ya están sobre el banquillo y los despachos. Todos los responsables han sido señalados.

Además, algunos de los fichajes para esta temporada tampoco están rindiendo al nivel esperado. Es el caso de Endrick, el joven de 18 años que costó 60 millones a petición expresa de Florentino Pérez y no está dando el rendimiento que todo el Madrid deseaba. El brasileño ha perdido mucho protagonismo en el equipo después de un buen debut y su comportamiento no está siendo nada ejemplar.

El caso Endrick se complica

Endrick ha quedado relegado al banquillo de forma definitiva por Carlo Ancelotti y no dispone ni de minutos cuando el Madrid necesita marcar algún gol o remontar un partido. Esto ha hecho que el brasileño se haya descuidado con su forma física y no entrene ni se esfuerce al máximo, hecho que dificulta aún más que el técnico italiano le dé minutos de juego en una delantera muy poblada.

La desmotivación se está convirtiendo en algo recurrente para Endrick. No ha jugado ni un minuto en los últimos cinco partidos del Madrid y esto le afecta, a pesar de que solo tiene 18 años. El jugador necesita tiempo en el terreno de juego para desarrollarse y estar en el banquillo no ayuda para nada. Florentino Pérez tiene predilección por el brasileño y le ha pedido a Ancelotti que juegue, pero no está siendo el caso.

Tiene abierta la puerta de salida

Por lo tanto, no sería de extrañar que Endrick acabara saliendo del Madrid en el próximo mercado de fichajes de invierno. Eso sí, los dirigentes blancos solo se plantean una cesión por el joven jugador, ya que no lo quieren perder definitivamente después de que haya estado pocos meses en la capital española. Siguen confiando en él y creen que con más rodaje podrá ser un futbolista importante para el Madrid.