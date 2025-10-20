Joan Laporta no lo quiere en el Barça a pesar de haber sido el mejor del equipo

No está siendo una temporada nada sencilla para Hansi Flick. El técnico alemán ha comenzado a ver cómo su plan se le cae y los futbolistas ya no trabajan como esperaba que lo hicieran en esta segunda campaña al frente del banquillo del equipo. En este sentido, en la cúpula del FC Barcelona comienzan a estar preocupados por el incierto rumbo que ha comenzado a tomar el equipo. Y es que, si bien es cierto que se han ganado partidos y no ha habido resultados catastróficos, las sensaciones que dejan los de Hansi Flick son realmente malas y preocupantes.

Ante esta situación, Joan Laporta ha comenzado a pensar y a plantear que el problema podría acabar siendo el propio entrenador. Y es que, si bien desde la directiva y la dirección deportiva estaban encantados con Hansi Flick y su trabajo al frente del equipo, la realidad es que ven con miedo cómo puede acabar el segundo año del alemán al frente del conjunto blaugrana. No lo ven con la misma conexión con el equipo, mucho más nervioso y desencantado con parte de su trabajo. No es el mismo, y lo ven todos.

Joan Laporta no quiere a un Flick desgastado

Dada esta delicada realidad, Joan Laporta ha comenzado a sondear la posibilidad de aplicar cambios importantes en el equipo. El presidente considera que un Hansi Flick cansado, harto y desgastado no debería seguir en el Barça. Su falta de paciencia y energía se acaba transmitiendo al vestuario, y eso termina explotando. Además, el plan del fuera de juego ha dejado de funcionar y, en ataque, el equipo no carbura. Eso todavía provoca más inquietud en el Barça.

¿Qué le pasa a Hansi Flick?

Visto el enfado de Flick ante el Girona, en la directiva se preguntan qué es lo que le pasa al alemán. No muestra la misma conexión con sus jugadores, las relaciones se notan frías y su actitud se ha agriado. No es el mismo, y eso no gusta, ya que el carácter de Flick se ha vuelto como el del equipo: falto de emoción y de alegría.

Así pues, a pesar de que fue la mejor noticia de la pasada temporada, la realidad es que Hansi Flick ya no genera tanto consenso en el Barça, y Laporta tiene claro que si no mejora y cambia de actitud, no lo va a querer ni un año más en el equipo.