Joan Laporta pone sobre la mesa del Barça uno de los descartes del Real Madrid

El FC Barcelona, ante la necesidad de planificar un sustituto para Lewandowski, ha puesto los ojos en Dušan Vlahović, delantero de la Juventus que termina contrato en junio de 2026. Según varias fuentes, Vlahović está en la agenda blaugrana como una oportunidad de mercado a coste reducido, gracias a que el Real Madrid —entre otros grandes clubes— lo dejó de lado tras analizar su rendimiento y su encaje en su proyecto.

El serbio, de 25 años, reúne cualidades muy deseadas: instinto goleador, presencia física, buen remate, capacidad para fijar centrales y jugar de espaldas al arco. Estas virtudes le valen el interés del Barça, que lo ve como alternativa atractiva para el relevo del nueve histórico. Pero lo que realmente define la operación es el contexto: licencia para fichar barato, contrato próximo a terminar y un club que no parece apostar por él a largo plazo. Sería el relevo perfecto para un Lewandowski que terminará la temporada con 37 años.

Vlahović: un perfil que el Madrid descartó, el Barça atrapa

La operación surge gracias a que el Madrid lo descartó; medios italianos indican que la Juventus lo considera prescindible y que su valor se está depreciando por las circunstancias contractuales. Así, Laporta y la dirección deportiva del Barça han movido piezas para estar bien posicionados cuando el cartel de “gratis” se active.

La llegada del serbio también liberaría al Barça de apuestas más costosas como Erling Haaland o Julián Álvarez, descartadas por su alto precio. En cambio, Vlahović representa una opción realista, ajustada a economía y a las limitaciones del club. Su incorporación podría reforzar la plantilla sin hipotecar el presupuesto.

¿Cómo encajaría en el Barça de Flick?

El Barça busca un nueve que combine presencia y gol, y Vlahović cumple. Su aporte sería real en un sistema de transición, donde ocurre el pase al contraataque, y también para fijar a defensas en espacios reducidos. Bajo la dirección de Hansi Flick, se demandan delanteros que trabajen en la presión alta, que participen en las combinaciones rápidas y que no dependan exclusivamente de centros. Vlahović posee buena lectura del juego ofensivo, presencia aérea y capacidad física para estos retos.