Joan Laporta no se esperaba que el agente llamara asegurando que quiere salir del Real Madrid para ir al Barça

Cuando las cosas se hacen bien, cuando se acierta, los ritmos y las oportunidades fluyen, y a Joan Laporta y al Barça le vienen bien dadas de todos los colores, hasta las blancas. Cuál habrá sido la sorpresa del mandatario y del club al recibir la propuesta del agente de un jugador de la cantera blanca que curiosamente carece de sitio en Madrid y juega en una demarcación, el lateral derecho, que al Barcelona le interesa y mucho.

Y es que hay informaciones que apuntan a un ofrecimiento del entorno de Jesús Fortea, una de las perlas de La Fábrica, al Barça si el Madrid no da un paso al frente, cosa que posiblemente no pase. Y, como decimos, esta vía interesa mucho en can Barça, toda vez que el carril derecho es una posición delicada en la entidad blaugrana desde tiempos de Dani Alves.

La situación del jugador

Más allá de la sorpresa del líder de LaLiga EA Sports y de su presidente, Joan Laporta, el contexto del jugador es entendible. De un lado, Fortea ya dejó tirado al Atlético de Madrid para firmar por el Real Madrid en 2022, por lo que no sería extraño que hiciera lo propio con los merengues si ve que carece de oportunidades de jugar en el primer equipo. Y ese es el tema, no las ve.

Carlo Ancelotti no solo no mira a la cantera blanca, sino que no lo hace ni con el talento joven de su plantilla. Sin ir más lejos, Arda Güler y Endrick, dos fichajes de relumbrón y que podrían ayudar al equipo, ya ni juegan. El brasileño lleva más de un mes sin disputar un solo minuto, mientras que el turco jugó uno ante el Dortmund y once ante el Villarreal, en LaLiga. De eso hace más de un mes. Y eso que futbolistas como Lucas o Tchouameni hacen agua por todos lados.

Ni sin Carvajal y, en cambio, el Barcelona es el espejo de la cantera española

Con este panorama en la capital, y eso que tampoco está Dani Carvajal, y con el boyante que se respira a las órdenes de Hansi Flick, donde los canteranos son el pilar del equipo culé, se entiende la decisión de Fortea y su entorno.

Eso sí, este movimiento del Barça supondría activar fibras delicadas, no en vano tendrían que fichar al jugador previa negociación con el Madrid, con oferta mediante y tensando relaciones con los blancos, ya que el futbolista tiene contrato hasta 2026. Sin embargo, se lo ponen fácil desde su entorno, el marzo cumple 18 años y quiere ser ya un futbolista importante, sea donde sea.