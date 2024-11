Villarreal y Marcelino coinciden con Luis de la Fuente, apartado, sale más de lo que entrena

Casi todo le está saliendo a pedir de boca al Villarreal y Marcelino García Toral en este arranque liguero y decimos que la alegría no es completa porque no ha cuajado uno de los fichajes. Curiosamente este jugador, muy castigado por las lesiones, está en el punto de mira y levanta muchas desconfianzas.

No es exclusivamente un asunto del míster asturiano del Submarino Amarillo, ya el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, decidió prescindir de él. Quizá por eso, piensan algunos, Luis Enrique y el Paris Saint-Germain dejaron ir con tanta facilidad a Juan Bernat, una de las grandes decepciones del equipo amarillo en este arranque del campeonato.

Pocos minutos y muchas lesiones para Juan Bernat

Si el paso del de Cullera por París durante los últimos años ha sido de puntillas, muy silencioso, en Villarreal no ha cambiado su suerte, es más, está agravando su situación. Y si tenía esperanzas de volver con España, en La Cerámica está demostrando que estás se acercan bastante a cero.

De los once partidos que ha disputado el Villarreal en LaLiga EA Sports (tiene uno menos, como Rayo Vallecano, Real Madrid y Valencia CF debido a la DANA), Bernat ha jugado solo cinco, donde ha acumulado en total 24 minutos de juego. Y esto no es casualidad.

Competencia y falta de regularidad

Sergi Cardona es el lateral izquierdo títular de Marcelino, sí, pero lo es sin discusión por una razón: Bernat no está a tono, no llega al nivel del de Lloret del Mar. Y no por calidad, sino por estado físico, donde siembra sospechas.

Sin ir más lejos, el Benfica (cedido) la temporada pasada, como el Villarreal en esta campaña, confiaron en el carrilero español y los lusos se la pegaron: jugó 248 minutos en toda la 23/24, con solo 80’ en el campeonato portugués. Hay que ir a la 22/23 para verlo con cierta asiduidad sobre el terreno de juego, por entonces en el PSG, sin embargo incluso en ese curso su técnico por entonces, Christophe Galtier, prescindió de sus servicios en los partidos importantes, como ante el Bayern de Múnich en Champions League o frente al Marsella en la Copa del Francia. Por eso, todo hace indicar que no será de mucha ayuda para Marcelino y el Villarreal y que volverá sin pena ni gloria a París.