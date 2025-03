Joan Laporta pide a Flick que no vuelva a jugar ni un minuto con el Barça

Joan Laporta ya tiene claras las intenciones de Hansi Flick con los jugadores de la actual plantilla. Todo esto, en paralelo al trabajo que desde los despachos de Can Barça está haciendo Deco con el objetivo de configurar la plantilla del próximo curso.

Y con todo ello, Laporta ya sabe cuáles son los descartes del entrenador teutón. Sabe perfectamente con quienes no va a contar más. Y Laporta le ha pedido a Flick que el jugador al que ya ha crucificado no le conceda ningún minuto en lo que resta de esta temporada.

Ansu Fati, más que un problema para el club

Si algo ha caracterizado a Flick ha sido por ir de cara con sus futbolistas y con Ansu Fati ya tuvo una reunión en su despacho el pasado mes de enero. El germano le dejó claro que no contaba con él. Que la mejor opción era buscarse un nuevo equipo, ya que no entraba en sus planes de futuro. Y es que la participación de Ansu Fati este año ha sido testimonial.

Ansu Fati ha jugado esta temporada solo 187 minutos repartidos en ocho partidos, cuatro de Liga, tres de Champions y uno de Copa del Rey, precisamente su última participación, cuando entró en la última media hora ante el Barbastro, el 4 de enero. En la Liga no participa desde el 10 de noviembre, 21 minutos ante la Real Sociedad, mientras que en la Champions no lo hace desde el 23 de octubre (entró cinco minutos ante el Bayern). Flick no cuenta con él, de eso no cabe ninguna duda. Está en su derecho.

Laporta necesita liberar masa salarial

Y es que Ansu no es solo un problema en lo futbolístico, sino también en lo económico. El ‘10’ del Barça tiene una de las fichas más altas de la actual plantilla. Y no juega nada. Ansu cobra seis millones de euros brutos este año que ha vuelto de la cesión del Brighton y, a partir de ahí, ocho, diez, doce y catorce millones el último año, siempre brutos. Un salario que está entre los más altos de la actual plantilla, demasiado dinero para alguien que no juega. Renovó en 2021 hasta 2027, le queda esta temporada y dos más y el Barça necesita liberar masa salarial.

Con esa tesitura, las presiones de Laporta y su Junta Directiva van en la misma dirección. Presionar a Flick para que no juegue más. Que sienta que ya no tiene posibilidad alguna en el Barça, y eso desemboque en una liberación importante de la masa salarial del club. Lo que sería una gran noticia para Laporta en su objetivo incesante de reducir la masa salarial de la plantilla.