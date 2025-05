Joan Laporta propone a Messi regresar al Barça en diciembre y jugar cedido hasta junio

El FC Barcelona está planificando la plantilla de la próxima temporada con la intención de reforzar al equipo en las posiciones más necesitadas. Tanto Joan Laporta como la dirección deportiva ya están trabajando en los objetivos que habrá en el mercado de fichajes veraniego, pero se podría producir un auténtico bombazo para la ventana de transferencias del próximo invierno.

Esta bomba está relacionada con un posible retorno de Leo Messi al Barça. El presidente estaría ideando un plan para que el astro argentino pudiera volver al conjunto azulgrana en diciembre, cuando acaba su contrato con el Inter Miami y la liga americana, aunque lo haría de manera cedido y solo hasta junio, justo antes de que empiece el Mundial de Estados Unidos de 2026.

Laporta quiere traer a Messi al Barça en diciembre

El delantero quiere llegar en plena forma a la que será su última cita mundialista con Argentina y no vería con malos ojos regresar unos meses al Barça después de la trágica salida que tuvo en 2021. A pesar de que la relación entre él y Laporta no es la mejor, están dispuestos a hacer las paces y arreglar la situación. De hecho, el máximo mandatario azulgrana se quiere quitar la espina de que fue el presidente que lo echó.

Messi podría volver a la entidad culé en plena temporada, al más alto nivel competitivo, y despedirse por todo lo alto en el Spotify Camp Nou, donde el club ya jugará la próxima temporada, teniendo en cuenta que el argentino no pudo despedirse de sus aficionados por su salida abrupta. La llegada del astro sería un aumento de nivel considerable a una plantilla que ya está luchando por todo.

Flick aceptaría llegada del argentino

Hansi Flick ya ha sido comunicado de esta opción y el técnico alemán no pondría impedimento alguno al regreso de Messi al Barça, aunque solo sea por unos meses. El entrenador no cree que su fichaje desestabilice la plantilla, aunque sabe que a su edad, ya no está para jugar 60 partidos a pleno rendimiento, pero sí que entiende la magnitud de su incorporación y lo que podría darle al equipo.