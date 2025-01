Joan Laporta propone al Girona quedarse con Dani Olmo

El FC Barcelona está viviendo una situación muy complicada con Dani Olmo. El club azulgrana está a la espera de recibir el visto bueno a la inscripción tanto del centrocampista de Terrassa como de Pau Víctor. De no ser así, los dos jugadores ya no podrían jugar más esta temporada y tendrían que buscarse otro destino. Por eso, Olmo ya ha recibido muchas ofertas si acaba saliendo gratis del Barça.

En ese sentido, si se confirma que el conjunto culé no podrá inscribir al centrocampista y este puede salir gratis por una cláusula en su contrato, muchos equipos europeos se interesarán por él. Sin embargo, al futbolista le gustaría quedarse en Barcelona y cumplir su contrato, aunque no pudiese jugar lo que queda de temporada, por lo que Joan Laporta tendría un plan: cederlo al Girona, club amigo, hasta julio.

Olmo podría ser cedido al Girona

Como el de Terrassa no quiere abandonar el Barça, podría aceptar una salida hasta final de temporada a otro equipo de su elección para después volver pasado el verano. Uno de esos equipos podría ser el de Míchel Sánchez, que estaría muy interesado en poder hacerse con la cesión del jugador hasta final de curso. Además, también podrían aprovechar a Pau Víctor, que vive el mismo caso que su compañero.

La solución podría satisfacer a ambos futbolistas, ya que esto permitiría que pudieran seguir jugando al fútbol, en Primera División y, además, cerca de casa. Por otra parte, el Barça, a pesar del ridículo estrepitoso, no los perdería y podrían volver al club azulgrana cuando se terminase la cesión en julio. Sería una operación beneficiosa para las tres partes por si al final no pueden ser inscritos.

El Barça, optimista con la resolución

Aun así, la entidad culé sigue confiando en que el Consejo Superior de Deportes acabará dando la razón al club y el Barça podrá inscribirlos hasta el final de la campaña. Si no fuese el caso, Joan Laporta aún podría acudir a la justicia ordinaria en un último intento para salvar los muebles. Los plazos no ayudan a los azulgranas, ya que jugarán en los próximos días la Supercopa de España y no quieren que Olmo y Víctor se pierdan muchos partidos.