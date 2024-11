Joan Laporta rompe la negociación porque Flick no quiere que vuelva y el Barça no pagará 30 millones

El FC Barcelona ha cogido la costumbre en los últimos años de incluir opciones de recompra en los jugadores que vende. Especialmente, de aquellos que aún son jóvenes y pueden acabar de explotar en los equipos a los que van. Así, el club no los pierde de vista y puede volver a recuperarlos si las condiciones son las óptimas y tienen sitio en la plantilla. Sin embargo, este no es el caso de uno de los futbolistas más emblemáticos de la Masía.

El Barça vendió a Nico González en julio del año pasado por 8,5 millones de euros al Oporto. El mediocampista firmó cinco años con los portugueses, pero el club azulgrana se guardó una opción de recompra de 30 millones que puede activar hasta 2025, es decir, el próximo mercado de fichajes de verano. Aun así, parece inviable que la entidad catalana acuda al mercado para hacer volver al gallego.

Nico no volverá al Barça

Hansi Flick ya ha avisado a Joan Laporta para que no active la opción de recompra por Nico. El técnico alemán no quiere la vuelta del jugador, ya que tiene overbooking de mediocampistas y el entrenador culé no quiere a más futbolistas en esa posición. De hecho, el gallego está jugando sobre todo como mediocampista ofensivo en el Oporto, un perfil que el Barça ya tiene bien cubierto.

Por lo tanto, es evidente que a pesar de la gran temporada que está haciendo el futbolista de 22 años en tierras portuguesas, con cuatro goles y cuatro asistencias en 18 partidos, Nico no tiene un sitio en el conjunto azulgrana y no podrá volver al club donde empezó su carrera profesional. Ahora, en el Oporto, está creciendo como jugador y está demostrando su nivel, a pesar de que tuvo unos inicios complicados.

Sin sitio en la selección

Por otra parte, el gallego también está siendo olvidado en la selección española pese a que está en un gran estado de forma. Ni Luis de la Fuente con la absoluta ni Santi Denia para la Sub-19 le han convocado para el parón de selecciones del mes de noviembre. Un momento difícil para Nico González, que ya sabe que el Barça no volverá a por él.