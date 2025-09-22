Joan Laporta se lo pone imposible a Florentino Pérez, acuerdo cerrado, el mejor elige al Barça

El FC Barcelona vive un gran momento deportivo, consolidándose de nuevo como uno de los mejores equipos de Europa con un elenco lleno de jugadores jóvenes y experimentados. Aun así, a nivel a institucional, siempre salen a la luz algunos problemas, pero Joan Laporta tiene claro que su junta directiva debe continuar dirigiendo al Barça en los próximos años y ya se está preparando.

De hecho, el presidente, a un año vista de las elecciones, que serán en 2026, está preparando un bombazo electoral respecto a una estrella, adelantándose a Florentino Pérez y al Real Madrid. Laporta tiene el punto de mira puesto en Erling Haaland, delantero del Manchester City, para que sea su nuevo David Beckham de cara a los comicios que se celebrarán el año que viene.

Joan Laporta prepara su bombazo electoral para el 2026: Erling Haaland

Aunque el inglés nunca acabó vistiendo la camiseta azulgrana, su nombre ayudó en gran parte a que Laporta pudiera ganar las elecciones. Ahora, 22 años más tarde, el presidente estaría intentando hacer lo mismo con el nombre de Haaland encima de la mesa. Tanto en Inglaterra como en España piensan que el máximo mandatario azulgrana intentará hacer todo lo posible para llevarse al noruego.

De hecho, algunos rumores ya aseguran que la gran relación que tiene con su representante, Rafaela Pimienta, la sucesora de Mino Raiola, sería la clave para que Haaland pudiera convertirse en nuevo jugador del Barça y en el reemplazo perfecto de Robert Lewandowski en la delantera culé. Aun así, está por ver si el Manchester City dejaría escapar a uno de los mejores arietes del mundo.

El delantero noruego preferiría el Barça antes que el Madrid

Por otra parte, el noruego habría dado el visto bueno a jugar en el Barça por delante del Real Madrid, que también está interesado en él. Haaland cree que en el conjunto azulgrana podría explotar más sus virtudes y jugar al lado de Lamine Yamal, un jugador que le apasiona, mientras que en el Santiago Bernabéu podría pisarse con Vinicius y Kylian Mbappé en el campo, lo que dificultaría su rendimiento.