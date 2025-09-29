Joan Laporta sospecha que Jorge Mendes se lo quiere llevar a la Premier League

No está siendo la temporada más sencilla para Marc Casadó. El futbolista formado en las categorías inferiores del Barça ha visto cómo en esta nueva temporada lo va a tener muy complicado para ser importante bajo las órdenes de Hansi Flick. Y es que, con Frenkie De Jong en un estado de forma espectacular, parece que el técnico alemán no tiene ni una sola duda respecto de quién debe ser el titular indiscutible en la posición de mediocentro defensivo. Una demarcación en la que las rotaciones son mínimas y dejan a Casadó sin oportunidades para convencer a su entrenador, que confía ciegamente en De Jong.

Ante esta situación, no han sido pocos los rumores que han situado a Casadó lejos del Barça. El de Sant Pere de Vilamajor, consciente de que es posible que tenga que buscar oportunidades fuera del FC Barcelona, habría tomado la decisión de dejar atrás su agencia de representación para ponerse en manos de todo un especialista como lo es Jorge Mendes. Y es que el luso, si algo sabe hacer, es encontrar equipos para sus representados en horas más bajas.

Casadó gusta mucho en la Premier League

La realidad es que Casadó sabe que en can Barça nunca va a poder ser un titular indiscutible. Ahora es De Jong, pero en un tiempo va a ser Marc Bernal el que le pase la mano por la cara. Por lo que, si quiere ser un jugador importante, lo mejor es que busque suerte lejos de casa. Y es ahí donde el juego físico de la Premier League gana fuerza. Es en Inglaterra donde podría llevar su fútbol al siguiente nivel.

En este sentido, los Wolves podrían ser un equipo perfecto para recibir a Casadó, un club donde Mendes tiene mucho poder y donde podría ser titular. Sin embargo, todo dependería de su permanencia en Premier League, que está en cuestión. Si no, clubes como el Chelsea o el Aston Villa también podrían apostar por el catalán, que, fichando por estos dos equipos, estaría en condiciones de luchar por cosas más grandes.

Así pues, en can Barça, Joan Laporta comienza a tener la sospecha de que Jorge Mendes tiene un cambio de aires pensado para Marc Casadó, que, si se ha puesto en manos del portugués, es porque no tiene del todo claro qué hacer con su futuro.