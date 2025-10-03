Joan Laporta sospecha que Lamine Yamal está pasando por lo mismo que Vinicius

En can Barça hace tiempo que muestra cierta preocupación respecto de todo lo que envuelve a la figura de Lamine Yamal. Desde que se originó todo el revuelo alrededor de su candidatura al Balón de Oro, parece que a la estrella formada en la Masía le importa más el hecho de aparecer en las portadas y copar todos los titulares y recopilaciones de highlights que sumar buenos resultados. Y es que el mejor ejemplo es lo que pasó ante el PSG, donde Lamine comenzó como un tiro con una serie de regates sublimes para acabarse perdiendo entre los defensas rivales y desaparecer del partido por completo.

En este sentido, en el seno del Barça comienzan a temer que el hecho de haber perdido el Balón de Oro en favor de Ousmane Dembélé haya acabado afectando a la mentalidad de Lamine. El joven siempre ha dicho a su entorno que no ganar ha sido una gran motivación, que ahora tiene más ganas que nunca de ganar partidos y de hacerle ver al mundo que no hay nadie mejor que él a la hora de jugar a fútbol. Sin embargo, Joan Laporta teme que le acabe pasando como a Vinicius.

Lamine, entre la motivación y la obsesión

La realidad es que el mayor problema de Lamine Yamal podría venir si no es capaz de controlar bien esas ganas que tiene para convertirse en el mejor jugador del mundo. Y es que, en caso de llevarla demasiado lejos, esa motivación se podría acabar convirtiendo en una obsesión que para nada sería algo sano para la joven estrella del Barça. Ahí comenzaría a convertirse en un nuevo caso como el de Vinicius, que acabó hundido por no ganar el Balón de Oro.

Hasta ahora, las burlas de ‘balón de playa’ no están afectando a un Lamine que se lo toma a risa. Cree que es algo propio del fútbol y no le da más importancia de la que merece. Sin embargo, en la directiva temen que eso lleve a Lamine a buscar demasiado sus jugadas estrella y no trabaje tanto para el equipo.

Así pues, Joan Laporta, personalmente, ha pedido a los trabajadores del club que se fijen muy bien en Lamine Yamal y en su actitud, para actuar con celeridad si esa mentalidad cambia o se le viene todo encima.