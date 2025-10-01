Oferta descomunal por uno de los intocables de Flick, Laporta quiere aceptar los 60 + 30 del Chelsea

La situación económica del Barça no está para nada en un estado equiparable a su realidad deportiva. El conjunto culé vive en un momento de abundancia de resultados. Las cosas van mejor que nunca en los últimos años, a pesar de que en lo financiero la realidad es opuesta por completo, no hay dinero para nada y todo se hace a última hora, corriendo y casi de milagro, como ya pasó con más de una inscripción este año y con la de Dani Olmo en el pasado curso. Todo esto lleva a Laporta a plantearse varias salidas en los próximos mercados.

En este sentido, el presidente culé siempre está atento a las propuestas que le puedan llegar desde Inglaterra. Y es que es en la Premier League donde pueden llegar a poner más dinero encima de la mesa por alguno de los mejores jugadores de la plantilla del Barça. Y es aquí donde entra el Chelsea y una oferta que han destapado desde Inglaterra y que podría hacer enloquecer al FC Barcelona, que no se pondría de espaldas a una gran venta, a pesar de que tenga que ser dolorosa.

Laporta dispuesto a aceptar los 60 + 30 del Chelsea

El conjunto de Stamford Bridge quiere dar un paso adelante en cuanto a solidez defensiva y ha considerado que el lateral derecho es un buen punto en el que empezar. Las lesiones de Reece James y el bajo nivel de Malo Gusto hacen que los de Maresca hayan pensado en Jules Koundé como su opción favorita. El galo genera un gran interés en el Chelsea y ya han definido que pueden llegar a poner, entre fijos y variables, hasta 90 millones de euros.

El Barça necesita ingresos importantes

Con los atrasos del Camp Nou y la falta de liquidez en caja, vender a Koundé por 60 millones fijos y otros 30 en variables sería toda una bendición para las maltrechas finanzas del club, que necesita ingresar dinero de forma urgente y la opción que ofrece el Chelsea no es nada mala.

El único problema es que, a pesar del gran nivel de Eric García, Koundé sigue siendo un intocable para Hansi Flick, que no estaría por la labor de dar luz verde a la venta del que, para el técnico blaugrana, es el mejor jugador posible para el carril diestro.