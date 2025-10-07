Juega porque Lamine Yamal lo ha pedido, pero su nivel está muy lejos de lo que el Barça espera

A lo largo de la anterior campaña, Jules Koundé se consagró como uno de los grandes jugadores del Barça. El lateral francés se erigió como uno de los mejores del mundo en su posición y lo demostró siendo uno de los futbolistas con más minutos del equipo y con un rendimiento que dejó muy claro que en la posición de lateral diestro no había ningún tipo de discusión sobre el que debía ser el titular en esa demarcación. Unas sensaciones que en esta temporada parecía que iban a volver, pero que se han esfumado a lo largo de los últimos partidos del equipo.

En este sentido, si contra el PSG, Koundé ya estuvo algo flojo, la realidad es que contra el Sevilla, el lateral francés tampoco estuvo nada bien. El francés convive a la perfección con Lamine Yamal y eso se ha acabado convirtiendo en el principal argumento para defender su titularidad en el FC Barcelona. Y es que si hablamos de rendimiento puro, la realidad es que está muy alejado de lo que mostró el año pasado. Ni es contundente ni seguro ni aporta mucho en ataque.

Koundé deja de ser el mejor escudero de Lamine

Si bien es cierto que el perfil de Jules Koundé es el ideal para un lateral que juegue en la misma banda que Lamine Yamal, la realidad es que debe ser mucho más seguro de lo que lo está siendo. En este sentido, parte de la culpa del primer gol del PSG fue suya al no frenar el avance de Nuno Mendes y ante el Sevilla perdió un balón que regaló el segundo tanto de los hispalenses.

Una serie de fallos que demuestran que Koundé no está al nivel necesario para jugar como titular indiscutible en este Barça, donde la exigencia es máxima y donde debe estar siempre a su mejor nivel para poder justificar su titularidad, más allá de lo que llegue a pedir Lamine Yamal. Y es que ahora es más un problema que una solución para Hansi Flick.

Así pues, si no vuelve a ser el del año pasado, Flick se verá obligado a buscar un cambio en el once titular, para paliar los efectos del bajo rendimiento de un Jules Koundé que ya no es ese perfecto escudero para Lamine Yamal, sino que es un defensor blando al que le cuesta conectar en los partidos.