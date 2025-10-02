La lesión de Gavi frustró una venta que Deco tenía cerrada con el Atlético de Madrid

El Barça lleva tiempo buscando una venta que le reporte una buena suma de millones de beneficio neto. El conjunto culé no pasa por un momento nada bueno a nivel financiero y la falta de dinero en caja hace que todas las operaciones que se realicen desde la dirección del conjunto culé sean especialmente delicadas y necesiten todo tipo de pasos previos. Es por este motivo que, a pesar de que Hansi Flick le había dicho que no, Deco ha seguido buscando compradores para un Marc Casadó que cada vez está jugando menos y que apunta a acabar sumido en el ostracismo del banquillo culé.

En este sentido, según apuntan fuentes cercanas a la dirección deportiva del Barça, Deco tenía muy bien encaminadas las negociaciones con el Atlético de Madrid para buscar un buen negocio que enviara a Casadó hasta el conjunto colchonero. Y es que se trata de un futbolista que, por estilo, gusta mucho a Diego Simeone, que ha pedido que se lo fichen para acabar de apuntalar una línea de medios a la que le falta la intensidad y la capacidad de trabajo del pivote formado en la Masía.

La lesión de Gavi lo rompió todo

Por lo que hemos podido saber, las negociaciones entre culés y colchoneros iban avanzando en una muy buena dirección. Sin embargo, la lesión de Gavi acabó de romper todos los planes de un Deco que ha acabado viendo cómo no puede hacer ninguna venta en la medular del Barça, ya que ahora, sin Gavi, no hay ni un futbolista al que Flick no considere absolutamente clave. Y es que ahora sí que van a ir cortos de efectivos en el medio.

De este modo, a pesar de que se podían llegar a sacar hasta 35 millones de euros por la venta de Casadó, Deco ha entendido que las necesidades deportivas de Flick pasan por delante de las finanzas del club. Al menos ahora, ya que la baja de larga duración de Gavi justifica plenamente que no haya salidas.

Así pues, todo apunta a que en el mercado de invierno, el Barça no va a fichar, ya que no puede, ni va a buscar ninguna salida, porque no pueden reducir la nómina de jugadores a disposición de Hansi Flick, tras la baja de Gavi.