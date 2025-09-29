La mano dura de Hansi Flick provoca problemas con Lamine Yamal y Balde

El estado físico de Lamine Yamal y Alejandro Balde ha dejado muy mermada la plantilla del Barça durante las últimas semanas. Tanto el delantero como el lateral zurdo son dos jugadores esenciales en el esquema de un Hansi Flick que, a pesar de haber solventado con éxito la ausencia de ambos, no quiere que vuelvan a caer lesionados durante un buen tiempo. Y es que el equipo se resiente mucho de la ausencia de Balde y Lamine, que, en condiciones normales, son dos jugadores absolutamente intocables en el once del Barça.

Sin embargo, no todo puede ser positivo. A pesar de que ambos están ya en plenas facultades físicas, la realidad es que ni Balde ni Lamine están especialmente contentos con su situación en el Barça. Y es que se están comenzando a hartar del estilo de vida que Hansi Flick les obliga a llevar. No pueden salir de noche, deben mantener unas formas públicas muy discretas y evitar cualquier tipo de problema personal que, a la postre, pueda afectar a su rendimiento deportivo. Flick lo controla todo y los tiene atados en corto.

Los castigos de Flick asustan al vestuario

De hecho, la decisión de castigar a aquellos que lleguen un minuto tarde a los entrenamientos es algo que genera cierto temor dentro de la plantilla. Y es que hasta los considerados más importantes saben que se van a ir al banquillo si no cumplen con las normas de conducta. Algo que Lamine y Balde también saben, a pesar de ser, por su carácter, los menos disciplinados del equipo.

Ninguno de los dos acaba de estar contento con unas normas que no permiten que salgan de fiesta ni que disfruten de la noche de Barcelona. Para Flick, el descanso es un factor esencial para que sus jugadores rindan al máximo nivel y, a pesar de no haber prohibido que salgan, sí que les exige cumplir con creces en cada entrenamiento. Lo que deja a Lamine y Balde en casa durante las noches de viernes y sábado.

Así pues, a pesar de que los resultados van llegando y no hay queja posible en ese aspecto, hay jugadores como Lamine y Balde que comienzan a estar cansados de la mano dura de un Hansi Flick que no tolera ni una falta de comportamiento a nadie. Ni a los mejores.