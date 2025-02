La relación entre Gavi y Dani Olmo atraviesa por momentos de tensión en el vestuario del Barça

El FC Barcelona está haciendo una gran temporada, la primera de Hansi Flick en el banquillo. El conjunto azulgrana puede volver a ser líder en la Liga si gana al Rayo hoy, mientras que también está en los octavos de final de la Champions y en las semifinales de la Copa del Rey. El técnico alemán ha sabido sacarle jugo a una plantilla muy joven y competitiva, con el centro del campo siendo clave con el talento que hay.

En ese sentido, no todo eso es positivo, ya que no hay sitio para todos. Flick está empezando a confeccionar su mejor once posible para lo que queda de curso, ya que vendrán partidos importantes, y tendrá que tomar decisiones cruciales a la hora de hacer las alineaciones. Por eso, la tensión en el vestuario del Barça está creciendo para dos jugadores que no tienen asegurado su sitio: Gavi y Dani Olmo.

Gavi y Olmo luchan por la titularidad en el centro del campo

Los dos centrocampistas quieren ser titulares, como es evidente, pero no hay sitio para los dos en el once. Mientras que Pedri es fijo porque está siendo uno de los mejores del año, y el entrenador quiere un pivote como Frenkie de Jong o Marc Casadó, la otra posición del centro del campo se la tendrán que jugar entre el andaluz y el catalán. No hay espacio suficiente para que jueguen ambos a la vez.

A pesar de que Gavi empezó la campaña lesionado y ha ido recuperándose poco a poco, su rendimiento ha ido de menos a más y ha empezado a ser importante de nuevo para el equipo. Por otra parte, Olmo fue el fichaje estrella del pasado verano y su irrupción en los primeros partidos fue espectacular, pero las lesiones también le han perjudicado y ha perdido un poco de peso en los esquemas de Flick.

Flick tiene un dilema

Lo que puede aportar el sevillano en la sala de máquinas es más garra e intensidad, yendo a la disputa de todos los balones, mientras que el de Terrassa da más técnica y disparo desde fuera del área. Por lo tanto, el míster tendrá que decidir, de cara a los encuentros que vienen, qué será más importante para el juego del equipo y quién acabará siendo el sacrificado.