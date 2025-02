Flick no lo quiere en el Barça porque se pasa las noches de fiesta en fiesta

El FC Barcelona ya está planificando la plantilla de la próxima temporada y lo normal es que lleguen muchos ofrecimientos al club de jugadores interesados en jugar en el conjunto azulgrana. Aun así, la gran parte de estos se rechazan al no ser futbolistas que podrían interesar a la dirección deportiva, y Hansi Flick tiene gran parte de la decisión, ya que el técnico alemán solo quiere aspectos específicos.

En ese sentido, uno de los ofrecimientos que ha vuelto a recibir la entidad culé ha sido la vuelta de Neymar. El brasileño, actualmente en el Santos, se está preparando en su país natal en el segundo tramo de la temporada porque quiere volver a Europa el próximo verano. Cansado de su pésima etapa en Arabia Saudí, el delantero quiere volver al fútbol europeo y ser importante de nuevo en un equipo top.

Flick descarta el regreso de Neymar al Barça

El sueño de Neymar sería el de volver al Barça y, de hecho, no es la primera ni la segunda vez que lo ha intentado. Sin embargo, el club, a día de hoy, no se plantea su regreso por órdenes directas de Flick, que no quiere a un jugador tan polémico como el brasileño. Básicamente, porque no le ve sitio en el equipo con una delantera de tanta calidad como la que hay ahora y, además, por su vida nocturna.

El futbolista ha sido famoso a lo largo de su carrera por tener una vida polémica fuera de los terrenos de juego, especialmente en la nocturnidad, con salidas de fiesta, por lo que el técnico alemán no quiere a alguien así dentro del vestuario y que pueda complicar la armonía del grupo. Por eso, ha descartado completamente una posible vuelta y no cree que merezca una segunda oportunidad.

Laporta y Deco, contrarios a Flick

Por otra parte, Joan Laporta y Deco sí que verían con buenos ojos el retorno de Neymar. Además del aspecto deportivo, también mirarían el mediático, ya que el brasileño sería una pieza fundamental para el nuevo Spotify Camp Nou y un jugador clave para presentar el retorno al nuevo estadio. Aun así, la decisión final la tiene Flick, por lo que, de momento, parece inviable su vuelta.