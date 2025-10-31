La vida que lleva Lamine Yamal fuera del Barça empieza a ser altamente preocupante

La situación de Lamine Yamal empieza a ser altamente preocupante en el FC Barcelona. A pesar de que es una de las estrellas del equipo y uno de los mejores jugadores del mundo, en el club hay preocupación sobre su estado extradeportivo, teniendo en cuenta que, al final, se está hablando más de su vida privada que de todo lo que hace en el terreno de juego y de sus éxitos sobre el césped.

El extremo está continuamente en el punto de mira y, ahora, se estaría hablando de una posible infidelidad a su actual pareja, Nicki Nicole, algo que ha revolucionado la prensa rosa. Aunque el futbolista lo ha desmentido, al Barça le preocupa en exceso que solo se hable de él en este tipo de situaciones, y no de sus actuaciones sobre el campo, por lo que le han pedido un cambio.

Existe preocupación sobre la vida que lleva Lamine Yamal fuera del Barça

El conjunto azulgrana no quiere que Lamine esté tan expuesto en la prensa y ya lo "castigó" hace un par de días, cuando le invitó a que no asistiera a un acto de una marca de la cual era el embajador, evitando así que pudiera relacionarse con los medios, más aún después de todo lo que pasó en el Clásico, con la trifulca que provocó por sus declaraciones en la previa del partido.

En el Barça no quieren que se hable tanto de él fuera del campo, teniendo en cuenta que solo tiene 18 años y esto le podría acabar afectando y destruyendo su carrera. Los dirigentes culés ven que aún es muy joven e inmaduro para este tipo de situaciones y piensan que no le están haciendo ningún bien, por lo que le han pedido más discreción a partir de ahora para evitarlo.

El club azulgrana no quiere que el jugador esté tan expuesto

Aun así, está por ver si Lamine hará caso y se dejará de ver menos, además de reducir sus declaraciones polémicas, o seguirá actuando de la misma manera, algo que preocuparía aún más al Barça, así como a Hansi Flick, que también está harto de sus constantes apariciones mediáticas.